Un turista francés de 35 años murió este lunes en la zona del Cajón de Arenales, más allá del Refugio Portinari, en el Manzano Histórico, Tunuyán, tras un cuadro de edema pulmonar en plena alta montaña.
Turista francés murió en Tunuyán tras sufrir un edema pulmonar
Joel Oliver, de 35 años, estaba en el Cajón de Arenales cuando comenzó a faltarle el aire. Un operativo de rescate con Gendarmería, guardaparques y Bomberos no pudo salvarle la vida
El alerta llegó a través de un llamado al 911 a alrededor de las 15, que informó sobre un hombre con dificultad respiratoria en una zona de difícil acceso.
De inmediato las autoridades iniciaron un operativo de rescate terrestre en el que participaron efectivos de Gendarmería Nacional -Escuadrón 28 Tunuyán-, personal policial, guardaparques, UPRAM, Bomberos y Policía Turística.
El hombre, identificado como Joel Oliver, se encontraba acompañado por otra persona al momento del incidente. Horas más tarde, personal de Gendarmería confirmó que el andinista no tenía signos vitales.
La Oficina Fiscal correspondiente intervino para las actuaciones de rigor y el levantamiento del cuerpo.