Turista francés murió en Tunuyán tras sufrir un edema pulmonar

El alerta llegó a través de un llamado al 911 a alrededor de las 15, que informó sobre un hombre con dificultad respiratoria en una zona de difícil acceso.

De inmediato las autoridades iniciaron un operativo de rescate terrestre en el que participaron efectivos de Gendarmería Nacional -Escuadrón 28 Tunuyán-, personal policial, guardaparques, UPRAM, Bomberos y Policía Turística.