Un hombre está detenido acusado de abusar sexualmente de su nieta con un cigarrillo

Polo Judicial.jpg La investigación por abuso sexual no tiene muchos precedentes en Mendoza.

En el expediente, la mujer explicó que ella se retiraba del domicilio de Maipú cerca de las 5.30 de la madrugada y dejaba a su niña cambiada para ir al colegio. Luego era el abuelo quien, media hora después, la despertaba y la llevaba a la escuela. Habría sido en ese interín que se produjo el abuso sexual.

La investigación por el abuso sexual

El fiscal de Delitos Sexuales Darío Nora solicitó un informe al Cuerpo Médico Forense (CMF) que detectó un enrojecimiento en las partes íntimas de la niña. Sin embargo, los médicos aclararon que eso podía corresponder a un abuso sexual pero también a falta de higiene u otro motivo no delictivo.

La menor declaró en las instancias previas ante el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y luego en cámara Gesell, donde ratificó lo que le había contado a su madre. Los psicólogos y psiquiatras dijeron que el relato de la niña era espontáneo y había indicios post traumáticos, pero no encontraron elementos para valorar la credibilidad.

Inauguración Centro de Medicación cámara gesell.jpg La niña ratificó el abuso sexual en una cámara Gesell.

El sospechoso, un changarín de 57 años, fue detenido e imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la convivencia con la menor. Arriesga una pena de 8 a 20 años de prisión. El juez Leonardo Camacho le dictó la prisión preventiva.

Si bien existen ciertos grises en la investigación, por los cuales la defensora oficial Graciela Cola viene insistiendo con la libertad del hombre, el juez y la Fiscalía se sostienen en que la víctima ha confirmado el abuso sexual y su relato se ha sostenido con el tiempo a través de las distintas pericias. Fuentes judiciales adelantaron que no resta prueba por producir para solicitar la elevación a juicio.