Los abusos sexuales intrafamiliares suelen ser los casos más sensibles y complejos para investigar. Pero pocos tienen antecedentes como un expediente que tiene a un hombre de 57 años a pasos de ir a juicio. El sujeto está sospechado de vejar a su nieta de 6 años en la casa donde convivían en Maipú, pero tiene la particularidad de que lo habría hecho con un llamativo objeto: un cigarrillo.
Un hombre está detenido acusado de abusar sexualmente de su nieta con un cigarrillo
El hombre de 57 años se encuentra en prisión preventiva por el presunto abuso sexual que sufrió la niña de 6 años
El 3 de octubre de 2024 se inició la investigación a través de una denuncia online que realizó la madre de la niña e hija del sospechoso. Según acusó, y luego amplió en una declaración, una noche se encontró un cigarrillo en la cama de su hija de 6 años en el domicilio donde vivían en Luzuriaga.
Al consultarle, la menor le dijo que su abuelo le había bajado la bombacha y le había introducido ese objeto en sus partes íntimas.
En el expediente, la mujer explicó que ella se retiraba del domicilio de Maipú cerca de las 5.30 de la madrugada y dejaba a su niña cambiada para ir al colegio. Luego era el abuelo quien, media hora después, la despertaba y la llevaba a la escuela. Habría sido en ese interín que se produjo el abuso sexual.
La investigación por el abuso sexual
El fiscal de Delitos Sexuales Darío Nora solicitó un informe al Cuerpo Médico Forense (CMF) que detectó un enrojecimiento en las partes íntimas de la niña. Sin embargo, los médicos aclararon que eso podía corresponder a un abuso sexual pero también a falta de higiene u otro motivo no delictivo.
La menor declaró en las instancias previas ante el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y luego en cámara Gesell, donde ratificó lo que le había contado a su madre. Los psicólogos y psiquiatras dijeron que el relato de la niña era espontáneo y había indicios post traumáticos, pero no encontraron elementos para valorar la credibilidad.
El sospechoso, un changarín de 57 años, fue detenido e imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la convivencia con la menor. Arriesga una pena de 8 a 20 años de prisión. El juez Leonardo Camacho le dictó la prisión preventiva.
Si bien existen ciertos grises en la investigación, por los cuales la defensora oficial Graciela Cola viene insistiendo con la libertad del hombre, el juez y la Fiscalía se sostienen en que la víctima ha confirmado el abuso sexual y su relato se ha sostenido con el tiempo a través de las distintas pericias. Fuentes judiciales adelantaron que no resta prueba por producir para solicitar la elevación a juicio.