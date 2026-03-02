Un hombre de 57 años murió este lunes en un accidente de tránsito después de descompensarse mientras conducía un vehículo por calle Vergara al 400, de Maipú, y terminar impactando contra un canasto de basura ubicado en el cordón de la calzada.
Un conductor se descompensó al volante, chocó contra un canasto de basura y murió
Alberto Patricio Rosas, de 57 años, perdió el dominio del vehículo en calle Vergara de Maipú. Pese a las maniobras de reanimación, falleció en el lugar
Según el parte policial, Alberto Patricio Rosas circulaba de este a oeste cuando perdió el dominio del auto. Tras el llamado al 911, llegaron al lugar personal policial, Bomberos y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito. Minutos después se constató que falleció en el lugar.
Intervino personal de la Delegación Vial Gran Mendoza y de la comisaría jurisdiccional. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia para determinar con precisión las causas del accidente.