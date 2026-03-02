Un conductor se descompensó al volante, chocó contra un canasto de basura y murió

Según el parte policial, Alberto Patricio Rosas circulaba de este a oeste cuando perdió el dominio del auto. Tras el llamado al 911, llegaron al lugar personal policial, Bomberos y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito. Minutos después se constató que falleció en el lugar.

accidente en maipu (2) El hombre chocó en calle Vergara, de Maipú.

Intervino personal de la Delegación Vial Gran Mendoza y de la comisaría jurisdiccional. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia para determinar con precisión las causas del accidente.