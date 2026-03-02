Un video captó el accidente del motociclista degollado porque dejaron una soga colocada en la calle

Embed [SOCIEDAD] Tragedia en Quilmes: así fue murió Federico, el motociclista herido por una soga con la que habían cortado una calle para celebrar el carnaval. https://t.co/sZ9Az2U9rz pic.twitter.com/IHdehZ8DmE — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 2, 2026

El accidente en Quilmes

El motociclista, Federico Martínez, se desplazaba en una moto de baja cilindrada por la avenida principal cuando se topó inesperadamente con la barrera improvisada. Fuentes policiales indicaron que no había carteles, banderas o luces reflectantes que alertaran sobre el obstáculo.

El impacto fue tan violento que el cable cortó el cuello del hombre, provocando una herida fatal que lo hizo caer al asfalto. El motociclista murió casi en el acto.

accidente moto quilmes 2 La víctima fatal del accidente.

El niño, por fortuna, sólo sufrió rasguños menores y fue atendido por personal médico en el lugar del accidente, antes de ser trasladado a un hospital cercano para chequeos preventivos tras el accidente.

La Policía de Buenos Aires intervino rápidamente en la escena, acordonando el área y recolectando evidencias para la investigación. El caso está calificado como homicidio culposo, apuntando a posibles responsabilidades en el accidente de los vecinos involucrados y los empleados municipales que colaboraron en la colocación de la soga.