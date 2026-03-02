Un trágico accidente ocurrido en Quilmes, Buenos Aires, ocurrió el domingo pasado y terminó con la vida de un motociclista de una forma insólita y negligente.
Un video captó el accidente del motociclista degollado porque dejaron una soga colocada en la calle
Federico Martínez (36) sufrió una profunda herida en el cuello a causa del insólito accidente ocurrido en Quilmes
El accidente ocurrió en el marco de las celebraciones de carnaval el pasado sábado. Un motociclista de 36 años perdió la vida de manera instantánea al impactar contra una soga que dejaron colocada de vereda a vereda para bloquear el tránsito vehicular.
El hecho ocurrió en las inmediaciones de la avenida 12 de Octubre y la calle 390, en la localidad bonaerense de Quilmes, donde vecinos y empleados municipales habían instalado el cable sin la debida señalización, con el fin de permitir el paso de un desfile de murgas no autorizado. Según testigos, la soga estaba tensada a una altura baja, lo que la convirtió en una trampa mortal para el conductor que circulaba con su hijo de 7 años como acompañante.
El accidente en Quilmes
El motociclista, Federico Martínez, se desplazaba en una moto de baja cilindrada por la avenida principal cuando se topó inesperadamente con la barrera improvisada. Fuentes policiales indicaron que no había carteles, banderas o luces reflectantes que alertaran sobre el obstáculo.
El impacto fue tan violento que el cable cortó el cuello del hombre, provocando una herida fatal que lo hizo caer al asfalto. El motociclista murió casi en el acto.
El niño, por fortuna, sólo sufrió rasguños menores y fue atendido por personal médico en el lugar del accidente, antes de ser trasladado a un hospital cercano para chequeos preventivos tras el accidente.
La Policía de Buenos Aires intervino rápidamente en la escena, acordonando el área y recolectando evidencias para la investigación. El caso está calificado como homicidio culposo, apuntando a posibles responsabilidades en el accidente de los vecinos involucrados y los empleados municipales que colaboraron en la colocación de la soga.