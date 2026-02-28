Era la que más lloraba en el velorio de sus padres para disimular que había cometido el doble crimen

Suzane von Richtofen 2 La mujer terminó condenada por el crimen de sus padres.

Ocultamiento del crimen de sus padres

Tras el crimen, la hija articipó activamente en alterar la escena para despistar a la policía de Brasil: limpió huellas, desordenó objetos y llamó a emergencias fingiendo desesperación. Al llegar los primeros respondientes, la joven se mostró devastada, llorando desconsoladamente y pidiendo ayuda.

Su actuación fue tan convincente que inicialmente nadie sospechó de ella. Sin embargo, las inconsistencias en su relato y el rápido análisis forense revelaron contradicciones. La investigación avanzó cuando se descubrió su relación prohibida y las tensiones con sus padres por diferencias de clase.

En el velorio de sus padres, Suzane von Richthofen se convirtió en el centro de atención por su llanto exagerado y dramático. Testigos y familiares recordaron cómo era la que más sollozaba, abrazaba ataúdes y expresaba dolor profundo, lo que contrastaba con la frialdad que luego se evidenció.

Suzane von Richtofen 3 La chica pasó a la fama tras cometer el doble parricidio.

El juicio, en julio de 2006, duró varios días y fue televisado, convirtiéndose en un fenómeno mediático en Brasil. Suzane von Richthofen intentó culpar a los Cravinhos, alegando manipulación, pero las pruebas la señalaron como la mente maestra del crimen.

El jurado la condenó junto a su pareja a 39 años y 6 meses de prisión por doble homicidio calificado y fraude procesal. Su cuñado recibió 38 años y 6 meses de cárcel por el doble crimen. Suzane von Richthofen cumplió parte de su pena, se casó con una compañera de celda y luego con un hombre que la visitaba. En enero de 2023, tras casi 20 años tras las rejas y gracias al régimen progresivo brasileño, obtuvo libertad condicional.