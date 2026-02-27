Femicidio de Ivana Molina: "Que un criminal tenga éxito al ocultar el cuerpo no debe ser utilizado como excusa"

Embed - JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE DE IVANA MOLINA // ALEGATOS DE CIERRE

"La única manera de sostener que Ivana Molina vive, sólo puede encontrar lugar en la ingenuidad. Sabiendo cómo era ella con su familia, con sus allegados, con su vida, y pensar que simplemente de un día para el otro la abandonó sin ninguna razón. La prueba ha hablado por sí misma", concluyó.

En sintonía, los abogados de la familia de la víctima, Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena, destacaron que "a Ivana Molina la mataron dos veces: primero su cuerpo y luego su memoria". "Carlos Díaz Vilches la mató, ocultó su cuerpo y borró su existencia", concluyó tras hacer un repaso por las pruebas que se ventilaron y las contradicciones de la defensa durante el juicio.

Finalmente el abogado defensor, Ariel Benavídez, le dijo al jurado que "no los traten de ingenuos, porque no hay una prueba directa".

Posible femicidio de Ivana Molina

Ivana Molina, de 39 años, fue vista por última vez el 1 de abril de 2023 por una sobrina que solía visitarla semanalmente. El 10 de ese mes, la mujer radicó una denuncia por averiguación paradero ya que no volvió a tener contacto con ella. Su pareja, Carlos Díaz, fue citado a declarar como testigo y aludió que la mujer oriunda del barrio Las Rosas, en el oeste de Ciudad, tenía problemas con el consumo de drogas.

ivana molina carlos diaz femicidio.jpg Ivana Molina y el sospechoso del femicidio.

A los pocos días, la fiscal Claudia Ríos comenzó a sospechar sobre este sujeto y detectó que se había fugado. Desde entonces aplicó el protocolo de violencia de género y emitió un pedido de captura de Carlos Díaz. Fue capturado días después en Buenos Aires. Lo trasladaron a Mendoza y lo imputaron por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Pese a que nunca se encontró el cuerpo de la víctima del femicidio y hasta el sospechoso declaró que se había ido a la Patagonia para ejercer la prostitución, en un allanamiento posterior que se realizó en la casa del barrio Las Rosas hallaron manchas de sangre que pertenecía a Ivana Molina y al sospechoso.