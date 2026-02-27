Este viernes finaliza el juicio que busca esclarecer el posible femicidio de Ivana Molina, la mujer de 39 años que desapareció en abril de 2023. En la previa a la sentencia, la Fiscalía le pidió al jurado popular que declaren culpable a Carlos Miguel Díaz (66) por el crimen. La defensa, justamente, planteó lo contrario.
Femicidio de Ivana Molina: "Que un criminal tenga éxito al ocultar el cuerpo no debe ser utilizado como excusa"
Este viernes es conocerá la sentencia por el presunto femicidio de Ivana Molina, la mujer que está desaparecida hace casi 3 años
La jornada comenzó con los alegatos finales, donde cada una de las partes hace sus conclusiones tras haber escuchado a todos los testigos del juicio. El primero turno fue para la fiscal Claudia Ríos quien comenzó diciendo "no hace falta encontrar un cuerpo para declarar culpable". "Que un criminal tenga éxito al ocultar el cuerpo de la víctima no debe ser utilizado como excusa para que un femicidio quede impune", agregó, haciendo referencia a que el cadáver de la mujer nunca fue hallado.
"Vean los indicios y pruebas, Carlos Díaz Vilchez es culpable por matar a su pareja en un contexto de violencia de género, de femicidio", agregó la fiscal. Por el lado de la Fiscalía también tomó el micrófono el jefe de esa unidad, Fernando Guzzo, y agregó que "es un lobo disfrazado de cordero. En el examen psíquico detectaron que es una persona violenta, con tendencia a victimizarse para culpar a los demás".
"La única manera de sostener que Ivana Molina vive, sólo puede encontrar lugar en la ingenuidad. Sabiendo cómo era ella con su familia, con sus allegados, con su vida, y pensar que simplemente de un día para el otro la abandonó sin ninguna razón. La prueba ha hablado por sí misma", concluyó.
En sintonía, los abogados de la familia de la víctima, Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena, destacaron que "a Ivana Molina la mataron dos veces: primero su cuerpo y luego su memoria". "Carlos Díaz Vilches la mató, ocultó su cuerpo y borró su existencia", concluyó tras hacer un repaso por las pruebas que se ventilaron y las contradicciones de la defensa durante el juicio.
Finalmente el abogado defensor, Ariel Benavídez, le dijo al jurado que "no los traten de ingenuos, porque no hay una prueba directa".
Posible femicidio de Ivana Molina
Ivana Molina, de 39 años, fue vista por última vez el 1 de abril de 2023 por una sobrina que solía visitarla semanalmente. El 10 de ese mes, la mujer radicó una denuncia por averiguación paradero ya que no volvió a tener contacto con ella. Su pareja, Carlos Díaz, fue citado a declarar como testigo y aludió que la mujer oriunda del barrio Las Rosas, en el oeste de Ciudad, tenía problemas con el consumo de drogas.
A los pocos días, la fiscal Claudia Ríos comenzó a sospechar sobre este sujeto y detectó que se había fugado. Desde entonces aplicó el protocolo de violencia de género y emitió un pedido de captura de Carlos Díaz. Fue capturado días después en Buenos Aires. Lo trasladaron a Mendoza y lo imputaron por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.
Pese a que nunca se encontró el cuerpo de la víctima del femicidio y hasta el sospechoso declaró que se había ido a la Patagonia para ejercer la prostitución, en un allanamiento posterior que se realizó en la casa del barrio Las Rosas hallaron manchas de sangre que pertenecía a Ivana Molina y al sospechoso.