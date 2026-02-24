Drogas y sexo, las coartadas del presunto femicida de Ivana Molina para explicar la sangre en su casa

femicidio-ivana-molina-carlos-diaz.jpg Ivana Molina y el sospechoso del femicidio que está siendo juzgado.

La explicación sobre la sangre de Ivana Molina

Una de las pruebas que complica a Carlos Díaz en el expediente son dos manchas de sangre de Ivana Molina que se encontraron en su domicilio: una sobre el lavabo del baño y otra en el colchón de la cama. Al respecto, el sospechoso relató que por más que estaban separados la mujer solía ir a su casa en algunas ocasiones.

Un día, cuando el hombre estaba por irse a una juntada con amigos, relató que Ivana Molina le pidió pasar para poder bañarse y tuvieron relaciones sexuales más allá de que la mujer "estaba con principios de menstruación". Respecto al otro rastro hemático en el año dijo que "la vi mil veces cómo se reventaba la nariz porque no tomaba un granito de cocaína, se saturaba de droga y tenía el tabique agujereado".

Según su versión, esa misma noche fue que Ivana Molina le dijo que "se iba al Sur a llevar una mercadería. Me dijo que estaba trabajando con gente peligrosa. Ella de los 18 a los 26 años había trabajado en la Patagonia y en Chile cuando llevaban chicas".

Otro tramo importante de su testimonio durante el juicio fue cuando explicó que su viaje a Buenos Aires no fue con motivos de eludir la Justicia, sino que era porque los familiares y amigos de Ivana Molina lo estaban amenazando tras la desaparición de la mujer.

Carlos Díaz Ivana Molina.jpg Carlos Díaz, la pareja de Ivana Molina que fue detenido en Buenos Aires.

Posible femicidio de Ivana Molina

Ivana Molina, de 39 años, fue vista por última vez el 1 de abril de 2023 por una sobrina que solía visitarla semanalmente. El 10 de ese mes, la mujer radicó una denuncia por averiguación paradero ya que no volvió a tener contacto con ella. Su pareja, Carlos Díaz, fue citado a declarar como testigo y aludió que la mujer oriunda del barrio Las Rosas, en el oeste de Ciudad, tenía problemas con el consumo de drogas.

A los pocos días, la fiscal Claudia Ríos comenzó a sospechar sobre este sujeto y detectó que se había fugado. Desde entonces aplicó el protocolo de violencia de género y emitió un pedido de captura de Carlos Díaz. Fue capturado días después en Buenos Aires. Lo trasladaron a Mendoza y lo imputaron por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Pese a que nunca se encontró el cuerpo de la víctima del femicidio y hasta el sospechoso declaró que se había ido a la Patagonia para ejercer la prostitución, en un allanamiento posterior que se realizó en la casa del barrio Las Rosas hallaron tres manchas de sangre que pertenecía a Ivana Molina y al sospechoso.