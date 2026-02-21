Desapariciones de Garrido y Baigorria: un ex magistrado zafó de ser juzgado con 16 ex policías

Edificio de los Tribunales Federales. Foto Cristian Lozano. El juicio oral y público por las desapariciones forzosas de Garrido y Baigorria en 1990 se desarrollará en los Tribunales Federales de Mendoza.

El caso Garrido-Baigorria y la "incapacidad mental" de Enrique Knoll

El ex fiscal y ex juez instructor Enrique Knoll, según las conclusiones de los especialistas, "no presenta capacidad para estar en juicio y prestar declaración de tipo judicial" por lo tanto fue desvinculado del grupo de personas que será sometido a juicio oral y público por las desapariciones de Garrido y Baigorria, primer caso de desaparición forzosa en Mendoza en democracia.

La decisión fue firmada por el juez federal Marcelo Garnica, quien elevó a juicio el expediente Garrido y Baigorria luego del trabajo de la Secretaría Penal D, a cargo de Mariana Leiva.

"Deterioro psico orgánico" y "una afectación de la memoria" figuran entre los indicadores que volvieron inimputable al ex magistrado del fuero provincial. "Su capacidad judicativa se encuentra debilitada", se agregó a la descripción del cuadro médico.

Garrido, Baigorria y Guardati y la condena al Estado

El juicio oral y público a 16 ex policías de la provincia de Mendoza por las desapariciones de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria se realizará este año en fecha a determinar por el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza.

El caso le valió al Estado argentino una condena internacional de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fines de la década del ´90 y la obligación de indemnizar a los familiares de Garrido y Baigorria.

Fue como consecuencia de una pesquisa realizada por abogados particulares que, con autorización del gobierno de la época, también investigaron la desaparición forzosa de otro mendocino: Paulo Cristian Guardati, ocurrida en 1992 en Godoy Cruz, caso que también motivó condena e indemnización.

Hilda Lavizzari, la madre de Cristian Guardati, desaparecido en Mza en 1992. Fotos de Cristian Lozano (9).jpeg Hila Lavizzari espera justicia por la desaparición del hijo, Cristian Guardati, en 1992. Foto: UNO / Cristián Lozano

Tras permanecer como pendientes de resolución en la Justicia provincial durante más de 25 años, los casos por las desapariciones de Garrido, Baigorria y Guardati fueron asignados a la Justicia Federal en 2017.

Las pesquisas comenzaron desde cero y luego de varios años de trabajo de la fiscalía y del juzgado federal, la investigación del Garrido y Baigorria fue clausurada y elevada a juicio a comienzos de este mes por el magistrado Garnica.

A diferencia de este caso, el expediente del caso Guardati es materia de incidentes procesales y actualmente está en la Cámara de Casación Penal, tras lo cual retornará a Mendoza para ser elevado a juicio oral y público.

Garrido-Baigorria y 16 ex policías acusados

Adolfo Garrido y Raúl Baigorria fueron detenidos en abril de 1990 durante un control policial en el Parque San Martín cuando circulaban a bordo de un automóvil Fiat.

Una mujer que presenció la detención, traslado de ambos en un patrullero policial y el abandono del rodado particular dio cuenta de todo eso a familiares, tras lo cual se hicieron las denuncias de rigor.

La reconstrucción de los hechos, a cargo de los abogados ad hoc, determinó que Garrido y Baigorria fueron llevados a la comisaría Quinta de Ciudad y luego alojados en celdas del Palacio Policial del barrio Cívico. Los pesquisas no encontraron registros oficiales que dieran cuenta del paso de Garrido y Baigorria por esos edificios policiales.

Sí encontraron testimonios de personas que dijeron haber visto a los hombres golpeados y torturados en esas dependencias de la Policía de Mendoza.

Se llegó a esta instancia luego de que la Justicia de Mendoza no avanzara ni lograra resultados concretos acerca de las desapariciones de Garrido y Baigorria.