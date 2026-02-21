La Justicia Federal de Mendoza suspendió el proceso penal contra el ex fiscal y ex juez de instrucción provincial Enrique Knoll, quien no será juzgado con 16 ex policías por las desapariciones forzosas de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, en 1990, en Mendoza.
Desapariciones de Garrido y Baigorria: un ex magistrado zafó de ser juzgado con 16 ex policías
Por deterioro en la salud mental, Enrique Knoll, ex magistrado del caso Garrido y Baigorria, no será juzgado por el Tribunal Oral Federal junto con 16 ex policías por la desapariciones
Cuando Garrido y Baigorria desaparecieron tras ser detenidos en el Parque San Martín y luego alojados en la comisaría Quinta y en calabozos del Palacio Policial, Enrique Knoll tuvo a su cargo un tramo de la pesquisa y el armado de comisiones policiales investigadoras.
Aunque en los últimos años estuvo imputado junto con 16 ex policías que serán juzgados por el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza, Knoll fue desvinculado porque padece problemas de salud mental y física que lo volvieron inimputable. No comprende, de acuerdo a peritajes médicos oficiales que figuran en el expediente penal, lo que sucede a su alrededor y no está en condiciones de afrontar un juicio.
El caso Garrido-Baigorria y la "incapacidad mental" de Enrique Knoll
El ex fiscal y ex juez instructor Enrique Knoll, según las conclusiones de los especialistas, "no presenta capacidad para estar en juicio y prestar declaración de tipo judicial" por lo tanto fue desvinculado del grupo de personas que será sometido a juicio oral y público por las desapariciones de Garrido y Baigorria, primer caso de desaparición forzosa en Mendoza en democracia.
La decisión fue firmada por el juez federal Marcelo Garnica, quien elevó a juicio el expediente Garrido y Baigorria luego del trabajo de la Secretaría Penal D, a cargo de Mariana Leiva.
"Deterioro psico orgánico" y "una afectación de la memoria" figuran entre los indicadores que volvieron inimputable al ex magistrado del fuero provincial. "Su capacidad judicativa se encuentra debilitada", se agregó a la descripción del cuadro médico.
Garrido, Baigorria y Guardati y la condena al Estado
El juicio oral y público a 16 ex policías de la provincia de Mendoza por las desapariciones de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria se realizará este año en fecha a determinar por el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza.
El caso le valió al Estado argentino una condena internacional de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fines de la década del ´90 y la obligación de indemnizar a los familiares de Garrido y Baigorria.
Fue como consecuencia de una pesquisa realizada por abogados particulares que, con autorización del gobierno de la época, también investigaron la desaparición forzosa de otro mendocino: Paulo Cristian Guardati, ocurrida en 1992 en Godoy Cruz, caso que también motivó condena e indemnización.
Tras permanecer como pendientes de resolución en la Justicia provincial durante más de 25 años, los casos por las desapariciones de Garrido, Baigorria y Guardati fueron asignados a la Justicia Federal en 2017.
Las pesquisas comenzaron desde cero y luego de varios años de trabajo de la fiscalía y del juzgado federal, la investigación del Garrido y Baigorria fue clausurada y elevada a juicio a comienzos de este mes por el magistrado Garnica.
A diferencia de este caso, el expediente del caso Guardati es materia de incidentes procesales y actualmente está en la Cámara de Casación Penal, tras lo cual retornará a Mendoza para ser elevado a juicio oral y público.
Garrido-Baigorria y 16 ex policías acusados
Adolfo Garrido y Raúl Baigorria fueron detenidos en abril de 1990 durante un control policial en el Parque San Martín cuando circulaban a bordo de un automóvil Fiat.
Una mujer que presenció la detención, traslado de ambos en un patrullero policial y el abandono del rodado particular dio cuenta de todo eso a familiares, tras lo cual se hicieron las denuncias de rigor.
La reconstrucción de los hechos, a cargo de los abogados ad hoc, determinó que Garrido y Baigorria fueron llevados a la comisaría Quinta de Ciudad y luego alojados en celdas del Palacio Policial del barrio Cívico. Los pesquisas no encontraron registros oficiales que dieran cuenta del paso de Garrido y Baigorria por esos edificios policiales.
Sí encontraron testimonios de personas que dijeron haber visto a los hombres golpeados y torturados en esas dependencias de la Policía de Mendoza.
Se llegó a esta instancia luego de que la Justicia de Mendoza no avanzara ni lograra resultados concretos acerca de las desapariciones de Garrido y Baigorria.