Natalio Mema detalló cómo será la regularización de la Liga Mendocina de Fútbol tras la salida de Sperdutti

"La propuesta fue investigar todo lo que pasó antes y, para adelante, conformar una comisión hasta las próximas elecciones", explicó Mema, quien confirmó que el Gobierno tuvo como único objetivo garantizar el normal funcionamiento de la institución.

Escándalo en la Liga Mendocina de Fútbol por certificados truchos se comprobó la falsificación de firmas El Gobierno intervino para normalizar la Liga Mendocina de Fútbol tras el escándalo judicial protagonizado por el ex presidente de la institución, Omar Sperdutti.

"Nosotros (el Gobierno) desde un principio dijimos que la liga es de los clubes, no es de interés público, nosotros buscamos normalizar la situación y que luego se hagan cargo los clubes", completó en conversación con Radio Nihuil.

Sperdutti dio explicaciones sobre las acusaciones

En la reunión, según afirmó el ministro, "Sperdutti dio explicaciones de la investigación que hay en su contra y se comprometió a continuar reuniendo toda la documentación necesaria para que la DPJ pueda cerrar esta etapa".

"Yo lo recibí en su momento a Sperdutti y me dio sus explicaciones, después me reuní con los clubes fundadores", detalló Mema sobre la reunión que culminó con el acuerdo de transición.

La transición

De ahora en más, el ex presidente de la Liga podrá continuar reuniendo la documentación necesaria para afrontar el proceso judicial que enfrenta, pero sin estar al frente de la institución.

Serán los nuevos miembros de la comisión directiva quienes responderán por la gestión desde este momento hasta el recambio definitivo.

Además, adelantó que "los nombres ya están. Falta que terminen de decidir en una reunión".

Las causas que investigan al consejo directivo que encabezaba Omar Sperdutti

El viernes pasado, la Justicia allanó la sede por transferencias de la liga por $130.000.000 a cuentas de la esposa de Sperdutti y a sus hijos. Además, en las últimas horas se conoció que la empresa que hacía los controles de aptos médicos de los jugadores menores de edad no estaba habilitada por el Ministerio de Salud.

En este contexto, la saliente comisión directiva afronta 2 investigaciones paralelas: una por las irregularidades de esas millonarias transferencias que sigue la Fiscalía de Delitos Económicos, con Susana Muscianisi a la cabeza, y otra, que se tramita en la fiscalía de Delitos no Especializados por falsificación de documento y ejercicio ilegal de la medicina.

El foco del proceso de esta última causa es la empresa STMM + Salud, que fue contratada por la Liga para hacer los aptos físicos de los jugadores federados. La investigación es encabezada por el fiscal Juan Manuel Sánchez donde surgió que 2 médicas que aparecen firmando los aptos físicos de más de 9.000 deportistas denunciaron que les falsificaron las firmas y los sellos profesionales. Se trata de las profesionales Marisa Josefina Torre (denunciante original) y Yolanda Elvira Principi.

omar sperdutti liga mendocina de futbol entrevista El ex presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, Omar Sperdutti, es investigado por transferencias millonarias a su familia y presentación de documentación falsa. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Según consta en el expediente el consultorio que funciona en calle Ángel Godoy 104, de Maipú, "se encuentra registrado como establecimiento prestador de servicios de salud y ha solicitado habilitación ministerial ante esta Subdirección constando fecha de pago de arancel y presentación de solicitud 10/2/2025 como centro médico; al día de la fecha el trámite no se encuentra terminado, motivo por el cual no cuenta con habilitación vigente", de acuerdo con lo que confirmaron desde el Ministerio de Salud ante la consulta de la Justicia.

El agravante es que esa supuesta empresa de salud le prestó servicios a la Liga Mendocina de Fútbol desde el año 2022 y hasta que la médica Torre los denunció, a mitad de 2025.

"Tampoco tienen anotados en el Registro Provincial de Salud los equipos electrocardiógrafos que supuestamente usaron para hacer aquellos aptos físicos", aportaron los abogados de la querella.

Estos aptos físicos se les piden a 8.000 jugadores, 2 veces por año, lo que completa un total de 16.000 revisaciones médicas anuales.

El rol de un eslabón clave en la documentación falsa

Durante la investigación que lleva adelante el fiscal Sánchez se descubrió que el eslabón clave en esa sociedad era Fabio Alenda.

Alenda era secretario general del Sindicato de Municipales de Maipú, tenía un pasado como dirigente de la propia Liga (ex presidente del futsal), y funcionaba como "puente" operativo entre los hombres de Sperdutti y STMM Salud.

Según consta en el expediente, la versión de la "empresa tercerizada" va camino a convertirse en una ficción administrativa. La Liga no le pagaba a una empresa constituida mediante facturas; le pagaba personalmente a Fabio Alenda y a otra médica, Natalia Busceme, mayoritariamente en efectivo y fabricando sus propios recibos para cubrir los huecos legales.

Ambos se encuentran hoy imputados, junto con dos mujeres que también participaban de la fábula de la empresa de salud.

Este flujo de dinero conecta directamente a la tesorería de la Liga con la causa penal. El fiscal Sánchez ya imputó a 4 personas:

• Fabio Alenda: señalado como organizador (para no ir preso debió pagar una caución de $50 millones).

• Natalia Busceme: la médica que también cobró más de $22 millones "en negro" de la Liga (caución de $20 millones).

• Patricia Godoy y Rocío Reyes, cómplices en la logística y quienes habrían estado a cargo de realizar los electrocardiogramas, aunque no tenían formación técnica ni autorización profesional.

El conflicto judicial por los $130.000.000 a sus familiares

El viernes pasado, la sede de La Liga Mendocina de Fútbol fue allanada en una medida encabezada por la fiscal Muscianisi.

Liga Mendocina-Allanamiento Garibaldi 83, sede de la LMF.

La Liga confirmó, a través de un comunicado, el allanamiento e informó que le entregó a la fiscal toda la documentación requerida y que pasará a ser parte del expediente que arrojará la conclusión si las transferencias perjudicaron -o no- al patrimonio institucional.

La denuncia por la transferencia de $130 millones, ejecutada en varias etapas, fue presentada en la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, lo que derivó en una pesquisa judicial por el presunto delito de fraude con dinero de la Liga Mendocina y posible daño al patrimonio.

Lo que investiga la Justicia es la transferencia de dinero de la Liga a empresas de familiares de Sperdutti. Más precisamente a la firma DHP60 SAS que tiene como gerenta titular a Sonia Elisabeth González, quien es la esposa del presidente de la Liga.

Esa empresa recibió $21 millones en octubre de 2025 mediante 3 transferencias. Dos por $5 millones cada una y la tercera por $11 millones.

Además, se busca saber por qué hubo un traspaso de $108,3 millones a la firma TRANSOSGUI SA que, según los edictos y actas societarias, tanto el directorio como el paquete accionario son controlados por Hernán Emmanuel Sperdutti y Daiana Ruth Sperdutti, hijos del dirigente.

En la Justicia ya cuentan con documentación que indica que hubo al menos tres operaciones a partir de febrero de 2025. Una, por $70 millones; otra, por $30 millones. Y la tercera, por $8,3 millones.