Mema y Allasino supervisaron las obras del Metrotranvía y del nuevo puente de la Ruta 15 en Luján

Ambas obras apuntan a mejorar la conectividad de Luján de Cuyo y de todo el sur del Gran Mendoza. El sistema de Metrotranvía avanza en Carrodilla

Avanzan las obras del Metrotranvía en Luján de Cuyo.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y el intendente de Luján, Esteban Allasino, supervisaron este viernes el avance del nuevo puente de la Ruta 15 y la extensión del servicio de Metrotranvía hacia Luján de Cuyo.

El nuevo puente de la Ruta 15 será una solución clave para el transporte público y la conectividad de la zona, reduciendo kilómetros de recorrido, tiempos de viaje y costos operativos. "Son obras que responden a pedidos históricos de los vecinos y que se complementan con otras intervenciones estratégicas que estamos ejecutando en el departamento”, destacó Mema.

Ambas obras, que mejoran la conectividad de Luján de Cuyo y de todo el sur del Gran Mendoza, se integran a la ampliación del Acceso Sur y a la tercera etapa de la Ruta 82.

Natalio Mema y Esteban Allasino durante la recorrida de las obras en Luján de Cuyo.

Esteban Allasino destacó los avances del Metrotranvía en Luján

La ampliación del Metrotranvía presenta avances sostenidos en Carrodilla, con vías ya instaladas y habilitaciones parciales previstas que permitirán la puesta en funcionamiento progresiva del servicio, integrando en un mismo sistema a Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza, Las Heras y Maipú.

El intendente de Luján de Cuyo subrayó la importancia del proyecto: "Esta es una de las obras más relevantes para el departamento porque mejora la conectividad con el área metropolitana, agiliza la circulación sobre el carril San Martín y acompaña el crecimiento de distritos como Carrodilla, Chacras de Coria y Drummond. El Metrotranvía hará más eficientes los desplazamientos, pondrá en valor sectores del departamento y mejorará la seguridad y la calidad urbana”.

Doce nuevas duplas sumó en el 2025 el Metrotranvía y de ese modo ya son 27 las que cuenta Mendoza para este sistema de transporte. Además se incorporaron 11 paradores. Por el convenio firmado entre la Sociedad de Transporte Mendoza y el Metropolitan Transit System (MTS) de San Diego, Estados Unidos, aún falta el envío de 12 duplas más durante el 2026 para llegar a las 37 que se acordaron.

