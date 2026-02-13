El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y el intendente de Luján, Esteban Allasino, supervisaron este viernes el avance del nuevo puente de la Ruta 15 y la extensión del servicio de Metrotranvía hacia Luján de Cuyo.
Mema y Allasino supervisaron las obras del Metrotranvía y del nuevo puente de la Ruta 15 en Luján
El nuevo puente de la Ruta 15 será una solución clave para el transporte público y la conectividad de la zona, reduciendo kilómetros de recorrido, tiempos de viaje y costos operativos. "Son obras que responden a pedidos históricos de los vecinos y que se complementan con otras intervenciones estratégicas que estamos ejecutando en el departamento”, destacó Mema.
Ambas obras, que mejoran la conectividad de Luján de Cuyo y de todo el sur del Gran Mendoza, se integran a la ampliación del Acceso Sur y a la tercera etapa de la Ruta 82.
Esteban Allasino destacó los avances del Metrotranvía en Luján
La ampliación del Metrotranvía presenta avances sostenidos en Carrodilla, con vías ya instaladas y habilitaciones parciales previstas que permitirán la puesta en funcionamiento progresiva del servicio, integrando en un mismo sistema a Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza, Las Heras y Maipú.
El intendente de Luján de Cuyo subrayó la importancia del proyecto: "Esta es una de las obras más relevantes para el departamento porque mejora la conectividad con el área metropolitana, agiliza la circulación sobre el carril San Martín y acompaña el crecimiento de distritos como Carrodilla, Chacras de Coria y Drummond. El Metrotranvía hará más eficientes los desplazamientos, pondrá en valor sectores del departamento y mejorará la seguridad y la calidad urbana”.
Doce nuevas duplas sumó en el 2025 el Metrotranvía y de ese modo ya son 27 las que cuenta Mendoza para este sistema de transporte. Además se incorporaron 11 paradores. Por el convenio firmado entre la Sociedad de Transporte Mendoza y el Metropolitan Transit System (MTS) de San Diego, Estados Unidos, aún falta el envío de 12 duplas más durante el 2026 para llegar a las 37 que se acordaron.