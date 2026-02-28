Cometió el crimen de un joven y se rio enfrente de su madre durante el juicio

Un episodio de frialdad extrema marcó el juicio por el crimen de Jordan Klee, un joven de 18 años estudiante de secundaria en Estados Unidos. El responsable fue Danta Wright, un adolescente de 17 años que en 2017 admitió haber disparado y matado al adolescente durante un altercado.
El crimen conmocionó a la comunidad por su brutalidad, y el proceso judicial se volvió aún más impactante cuando el asesino mostró una actitud desafiante en la sala.
Mientras la madre de la víctima leía una declaración de impacto, llorando por la pérdida de su hijo, el acusado del crimen se mantuvo sonriendo y riendo casi abiertamente, sacudiendo la cabeza como si el asunto no tuviera gravedad.}
El crimen del adolescente
El incidente ocurrió durante la audiencia de sentencia del juicio en julio de 2017. Las imágenes y videos captados en la corte muestran a Danta Wright sentado en el banquillo, con una sonrisa visible y risas contenidas mientras la madre de Jordan Klee, describía el dolor irreparable causado por la muerte de su hijo.
El juez, visiblemente molesto, interrumpió el procedimiento para reprender al criminal: le advirtió que su comportamiento lo tentaba a rechazar el acuerdo de sentencia por el que había optado y enviarlo a juicio completo, donde podría enfrentar cadena perpetua.
El juez dijo: "Verte sentado ahí, sonriendo, riendo, sacudiendo la cabeza como si esto no fuera gran cosa… estoy muy tentado de decir que no acepto este acuerdo de sentencia y vamos a juicio".
Danta Wright fue sentenciado a cumplir entre 25 y 53 años en prisión. Sin embargo, la opinión pública se inclinó mayoritariamente hacia la condena, viendo en su comportamiento una falta total de arrepentimiento por el crimen. Lo ocurrido durante el juicio no tiene muchos precedentes en la historia y por eso quedó marcado a fuego.