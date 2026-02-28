Cometió el crimen de un joven y se rio enfrente de su madre durante el juicio

Embed Chilling footage shows Danta Wright sat in court smiling and smirking as Jordan Klee's mother shed tears for her son, who was sh*t and k**led by Wright. He was later sentenced to 25-52 years in prison. pic.twitter.com/QA9XYEUfRV — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) February 26, 2026

El crimen del adolescente

El incidente ocurrió durante la audiencia de sentencia del juicio en julio de 2017. Las imágenes y videos captados en la corte muestran a Danta Wright sentado en el banquillo, con una sonrisa visible y risas contenidas mientras la madre de Jordan Klee, describía el dolor irreparable causado por la muerte de su hijo.

El juez, visiblemente molesto, interrumpió el procedimiento para reprender al criminal: le advirtió que su comportamiento lo tentaba a rechazar el acuerdo de sentencia por el que había optado y enviarlo a juicio completo, donde podría enfrentar cadena perpetua.

danta wright crimen 2 El joven enfrentó un juicio por el crimen que cometió.

El juez dijo: "Verte sentado ahí, sonriendo, riendo, sacudiendo la cabeza como si esto no fuera gran cosa… estoy muy tentado de decir que no acepto este acuerdo de sentencia y vamos a juicio".

Danta Wright fue sentenciado a cumplir entre 25 y 53 años en prisión. Sin embargo, la opinión pública se inclinó mayoritariamente hacia la condena, viendo en su comportamiento una falta total de arrepentimiento por el crimen. Lo ocurrido durante el juicio no tiene muchos precedentes en la historia y por eso quedó marcado a fuego.