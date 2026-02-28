Una madre con una restrición judicial intentó ver a su hijo en una escuela y encendió las alarmas del ETI

Una madre con prohibición de acercamiento intentó ver a su hijo en una escuela de San Carlos el jueves al mediodía, lo que generó alarma entre las autoridades del establecimiento y derivó en la intervención policial y del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). Sin embargo, desde la fiscalía descartaron rápidamente que se tratara de un intento de secuestro.
El hecho ocurrió en el colegio Matías Zapiola, de la Villa Cabecera, cuando dos mujeres se acercaron al establecimiento pidiendo ver a uno de los alumnos. Se identificaron como la madre y la abuela del chico, pero desde la escuela no las reconocieron porque no figuraban como personas autorizadas para retirarlo, según informaron fuentes policiales.
Las autoridades activaron de inmediato el protocolo correspondiente y llamaron a la Policía y al ETI, quienes informaron que la madre tenía una prohibición de acercamiento por maltrato infantil desde 2019, cuando el niño era muy pequeño, por lo que desde entonces, la mujer no había tenido contacto con su hijo.
El chico actualmente vive con su padrastro en San Carlos, mientras que las dos mujeres son del Gran Mendoza. Ninguna de las dos logró ingresar al establecimiento y el niño nunca llegó a verlas, aunque ellas sí pudieron verlo desde afuera, a través de las rejas del colegio, de acuerdo a fuentes policiales.
Ambas fueron llevadas a la comisaría para declarar y tras la investigación, los pesquisas descartaron cualquier intención de secuestro y concluyeron que la madre simplemente quiso ver a su hijo después de siete años. Sin embargo, las alarmas se encendieron por los estrictos protocolos de seguridad que aplica la Dirección General de Escuelas (DGE) para la protección de los menores.