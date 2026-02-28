Una madre con una restrición judicial intentó ver a su hijo en una escuela y encendió las alarmas del ETI

El hecho ocurrió en el colegio Matías Zapiola, de la Villa Cabecera, cuando dos mujeres se acercaron al establecimiento pidiendo ver a uno de los alumnos. Se identificaron como la madre y la abuela del chico, pero desde la escuela no las reconocieron porque no figuraban como personas autorizadas para retirarlo, según informaron fuentes policiales.

Las autoridades activaron de inmediato el protocolo correspondiente y llamaron a la Policía y al ETI, quienes informaron que la madre tenía una prohibición de acercamiento por maltrato infantil desde 2019, cuando el niño era muy pequeño, por lo que desde entonces, la mujer no había tenido contacto con su hijo.