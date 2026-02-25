Una escuela de Godoy Cruz pide ayuda para armar su biblioteca con libros mendocinos

escuela ernesto sabato donaciones libros 2 La Escuela Ernesto Sábato está ubicada en la ex casona del literato Leónidas Aguirre.

Nueva sede detrás del Hipódromo

La escuela se mudó recientemente a su nueva sede en Avenida Las Tipas, detrás del Hipódromo de Godoy Cruz. El colegio, a pesar de estar en obras, comenzará a funcionar este miércoles cuando los alumnos de primer año vuelvan a las aulas para la etapa de adaptación del pase de primaria a secundaria.

"Son chicos de séptimo que no conocían la escuela secundaria. Tienen actividades de matemática, lengua, ESI (Educación Sexual Integral) y todo el conocimiento de lo que es la infraestructura nueva, porque también es una escuela nueva para ellos. Cómo es la lógica de preceptores, del servicio educativo, de orientación, etcétera", detalló Olaiz.

La escuela también está abierta para quienes quieran conocer este lugar, que es considerado Patrimonio Cultural de Mendoza. Antes, en ese mismo lugar funcionaba la Escuela Leónidas Aguirre.

Cómo colaborar

Los directivos estarán de lunes a viernes de 8 a 18 para recibir las donaciones.

"Nos gustaría la ayuda de la sociedad y si alguien quiere visitar la escuela para darse un gusto de recorrer un lugar patrimonial, puede visitarnos, más allá de las reformas, no se afectó la estructura original, simplemente lo recuperamos", contó la directora de la Escuela Ernesto Sábato.