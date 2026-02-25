Una escuela de Godoy Cruz pide ayuda para armar su biblioteca con libros mendocinos

La escuela Ernesto Sábato, que funciona en la ex casa del literato mendocino Leónidas Aguirre, lanzó una campaña para equipar su biblioteca con libros de literatura, sobre todo de autores mendocinos. Aunque aclararon que cualquier ayuda es bienvenida, incluso la de personas que se ofrezcan a realizar actividades culturales y educativas.
"Estamos necesitando donaciones para acondicionar la biblioteca. Cualquier donación va a ser bienvenida para nuestros estudiantes. Nuestro colegio es una escuela abierta, así que pueden acercarse si quieren traer las donaciones o pueden comunicarse con nosotros", explicó la directora Alejandra Olaiz en conversación con Radio Nihuil.
"Necesitamos sobre todo literatura, que los chicos tengan ese contacto. Y como nuestra escuela es abierta a la comunidad, también pueden venir a hacer alguna actividad, como abuelas lectoras, por ejemplo. Todo lo que sea cultural y educativo va a ser sumamente recibido", continuó.
Nueva sede detrás del Hipódromo
La escuela se mudó recientemente a su nueva sede en Avenida Las Tipas, detrás del Hipódromo de Godoy Cruz. El colegio, a pesar de estar en obras, comenzará a funcionar este miércoles cuando los alumnos de primer año vuelvan a las aulas para la etapa de adaptación del pase de primaria a secundaria.
"Son chicos de séptimo que no conocían la escuela secundaria. Tienen actividades de matemática, lengua, ESI (Educación Sexual Integral) y todo el conocimiento de lo que es la infraestructura nueva, porque también es una escuela nueva para ellos. Cómo es la lógica de preceptores, del servicio educativo, de orientación, etcétera", detalló Olaiz.
La escuela también está abierta para quienes quieran conocer este lugar, que es considerado Patrimonio Cultural de Mendoza. Antes, en ese mismo lugar funcionaba la Escuela Leónidas Aguirre.
Cómo colaborar
Los directivos estarán de lunes a viernes de 8 a 18 para recibir las donaciones.
"Nos gustaría la ayuda de la sociedad y si alguien quiere visitar la escuela para darse un gusto de recorrer un lugar patrimonial, puede visitarnos, más allá de las reformas, no se afectó la estructura original, simplemente lo recuperamos", contó la directora de la Escuela Ernesto Sábato.