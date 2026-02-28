El avión abandonado que fue transformado en un hotel de lujo en plena selva de Centroamérica

Comprado por apenas un dólar, el fuselaje fue cuidadosamente transportado desde el aeropuerto de San José hasta la selva cerca del Parque Nacional Manuel Antonio, donde se elevó sobre una plataforma a unos 15 metros de altura. Su transformación no fue mera decoración. El interior del avión fue completamente rediseñado y equipado para convertirse en una suite de hotel con todas las comodidades modernas.

¿Cómo es este hotel único en el mundo?

Este proyecto, conocido como parte del complejo Hotel Costa Verde, no solo es una curiosidad arquitectónica, sino también un testimonio de cómo un artefacto industrial puede renacer como espacio de descanso y contemplación en medio de la selva.

Hoy en día, las ventanillas originales permiten vistas únicas de la selva tropical y del océano Pacífico. El espacio alberga

dos habitaciones con camas queen,

aire acondicionado

baños privados

además de áreas comunes como comedor y terrazas construidas sobre las alas.

Lejos de parecer un avión accidentado, la estructura se integra de manera armónica en el paisaje. Desde las terrazas se pueden observar monos, aves exóticas y un océano que se pierde en el horizonte, generando una sensación casi cinematográfica en cada amanecer y atardecer.