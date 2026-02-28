Trump quiere derrocar al régimen iraní: lanzó una operación militar conjunta con Israel contra Irán

Estados Unidos e Israel iniciaron este sábado una operación militar conjunta contra objetivos militares en Irán para eliminar su programa nuclear y capacidad misilística. La ofensiva, planificada durante meses, tomó por sorpresa a Teherán en medio de negociaciones que hasta el jueves habían tenido "avances significativos".
Las autoridades israelíes afirmaron en un comunicado que Irán continuó "financiando, entrenando y armando a sus aliados en las fronteras de Israel", lo que, sostienen, constituye una amenaza existencial para el "Estado de Israel, Oriente Medio y el mundo en su conjunto".
El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció la operación en un video publicado en Truth Social. "Durante 47 años, el régimen de los ayatolás ha gritado '¡Muerte a Israel!', '¡Muerte a Estados Unidos!'. Ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos estadounidenses y masacrado a su propio pueblo", justificó.
En el mismo mensaje instó directamente a la población iraní a levantarse: "Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Les pertenecerá a ustedes".
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, describió la operación como una respuesta a las "amenazas existenciales" que representa el régimen iraní, que según ambos gobiernos continuó financiando grupos armados en las fronteras de Israel y avanzando en su programa nuclear.
El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian fueron blanco de los ataques, aunque hasta el momento se desconoce el resultado de los bombardeos.
La respuesta iraní
Irán no tardó en contraatacar. La Guardia Revolucionaria lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses en Baréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Además, disparó misiles contra territorio israelí, activando el sistema de defensa multicapa del país.
Irán también sufrió un corte casi total de Internet, con la conectividad nacional cayendo al 4% respecto a los niveles habituales, según el organismo de monitoreo NetBlocks.
El contexto
La operación de este sábado es la continuación de una escalada que comenzó en junio de 2025, cuando Israel lanzó la "Operación León Ascendente" contra instalaciones nucleares iraníes, a la que luego se sumó Estados Unidos bombardeando tres plantas nucleares. Irán salió dañada de aquel conflicto de doce días, pero no derrotada, y aceleró la reconstrucción de su infraestructura militar.