Trump quiere derrocar al régimen iraní: lanzó una operación militar conjunta con Israel contra Irán

Donald Trump dio 15 días a Irán para negociar su programa nuclear

En el mismo mensaje instó directamente a la población iraní a levantarse: "Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Les pertenecerá a ustedes".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, describió la operación como una respuesta a las "amenazas existenciales" que representa el régimen iraní, que según ambos gobiernos continuó financiando grupos armados en las fronteras de Israel y avanzando en su programa nuclear.

El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian fueron blanco de los ataques, aunque hasta el momento se desconoce el resultado de los bombardeos.

La respuesta iraní

Irán no tardó en contraatacar. La Guardia Revolucionaria lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses en Baréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Además, disparó misiles contra territorio israelí, activando el sistema de defensa multicapa del país.

Irán también sufrió un corte casi total de Internet, con la conectividad nacional cayendo al 4% respecto a los niveles habituales, según el organismo de monitoreo NetBlocks.

El contexto

La operación de este sábado es la continuación de una escalada que comenzó en junio de 2025, cuando Israel lanzó la "Operación León Ascendente" contra instalaciones nucleares iraníes, a la que luego se sumó Estados Unidos bombardeando tres plantas nucleares. Irán salió dañada de aquel conflicto de doce días, pero no derrotada, y aceleró la reconstrucción de su infraestructura militar.