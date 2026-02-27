Gimnasia y Esgrima visita a Boca: hora, probables formaciones y TV

Gimnasia y Esgrima este sábado jugará un partido histórico por la 8va fecha de la Zona A del Torneo Apertura. Se presentará ante Boca en La Bombonera, algo que no sucede desde la época de los viejos Nacionales. En 1983 fue el último cruce.
Gimnasia y Esgrima jugará este sábado desde las 17.45 frente a Boca Juniors, en la Bombonera, por la 8va fecha del torneo Apertura, de la Liga Profesional
Gimnasia y Esgrima este sábado jugará un partido histórico por la 8va fecha de la Zona A del Torneo Apertura. Se presentará ante Boca en La Bombonera, algo que no sucede desde la época de los viejos Nacionales. En 1983 fue el último cruce.
El encuentro entre el Lobo y Boca Juniors se disputará el sábado desde las 17.45 con el arbitraje de Pablo Dóvalo y la TV de TNT Sports Premium.
Gimnasia y Esgrima viene de igualar 1 a 1 con Independiente de Avellaneda de local con un golazo de Santiago Rodríguez. Se ubica en el decimotercer puesto con siete unidades, el Mensana buscará volver a ganar, tras dos derrotas: contra Talleres y su homónimo de La Plata.
Boca Juniors, el equipo dirigido por Claudio Úbeda llega entonado tras superar por 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy con un doblete del delantero paraguayo Adam Bareiro en su debut en la Copa Argentina, donde clasificó a los 16avos de final.
Por el torneo Apertura los de la Ribera vienen de igualar sin goles ante Racing de local. En la tabla de posiciones de la Zona A, Boca se ubica noveno con ocho puntos.
Se enfrentaron en 8 ocasiones por torneos Nacionales. Fueron tres triunfos para el Lobo, tres empates y dos victorias de Boca. La última vez que se vieron las caras fue 1 a 1 en el Estadio Malvinas Argentinas, por la 6ta fecha, donde igualaron 1 a 1.
El partido se disputó el 10 de abril de ese año en el estadio Malvinas Argentinas. Al Blanquinegro lo dirigía Enrique Fernández y el DT Xeneize era Jorge Domínguez.
El gol de Gimnasia y Esgrima lo marcó el recordado Búfalo Juan Gilberto Funes, mientras que para Boca anotó Carlos Alberto Mendoza.
Boca Juniors: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi, Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Héctor Linares y Facundo Lencioni; Santiago Rodriguez y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.