Gimnasia y Esgrima visita a Boca: hora, probables formaciones y TV

Santiago Mortadela Rodríguez. Santiago Mortadela Rodríguez viene de marcarle un gol al Rojo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Boca Juniors llega entonado al choque con Gimnasia y Esgrima

Boca Juniors, el equipo dirigido por Claudio Úbeda llega entonado tras superar por 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy con un doblete del delantero paraguayo Adam Bareiro en su debut en la Copa Argentina, donde clasificó a los 16avos de final.

Por el torneo Apertura los de la Ribera vienen de igualar sin goles ante Racing de local. En la tabla de posiciones de la Zona A, Boca se ubica noveno con ocho puntos.

Leandro Paredes- Boca Juniors. En Boca vuelve a ser titular su capitán Leandro Paredes. Foto: Prensa Boca Juniors

Los enfrentamientos en los Nacionales supremacía del Lobo

Se enfrentaron en 8 ocasiones por torneos Nacionales. Fueron tres triunfos para el Lobo, tres empates y dos victorias de Boca. La última vez que se vieron las caras fue 1 a 1 en el Estadio Malvinas Argentinas, por la 6ta fecha, donde igualaron 1 a 1.

El partido se disputó el 10 de abril de ese año en el estadio Malvinas Argentinas. Al Blanquinegro lo dirigía Enrique Fernández y el DT Xeneize era Jorge Domínguez.

El gol de Gimnasia y Esgrima lo marcó el recordado Búfalo Juan Gilberto Funes, mientras que para Boca anotó Carlos Alberto Mendoza.

Ficha del partido Boca vs. Gimnasia y Esgrima y probables formaciones

Hora : 17.45

: 17.45 TV : TNT Sports Premium

: TNT Sports Premium Árbitro : Pablo Dóvalo

: Pablo Dóvalo Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Boca Juniors: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi, Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Héctor Linares y Facundo Lencioni; Santiago Rodriguez y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.