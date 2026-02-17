Se te termina el crédito a Claudio Úbeda en Boca: el ultimátum de Riquelme

El duelo contra el elenco de Avellaneda funciona como una fecha límite. Un nuevo traspié, sumado a un rendimiento pobre, podría forzar una decisión dirigencial de fondo antes del fin de semana.

Los nombres que suenan para reemplazar a Úbeda en Boca

Suenan como posibles sucesores del Sifón, Cristian "Kily" González, que tuvo un paso poco feliz en Platense (logró 2 victorias, 5 empates y 7 derrotas) y debió irse de la institución de Vicente López; y el experimentado Rubén Insúa, actual técnico de Barracas Central.

Kily González El Kily González suena como posible reemplazante de Úbeda en Boca.

Además Juan Román Riquelme tiene un gran deseo: contratar al entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, pero debido a que jugará el Mundial, no está disponible para dirigir inmediatamente a Boca.

Así las cosas, La Bombonera volverá a expresarse este viernes en un duelo de alto voltaje. Para Úbeda, es ganar o despedirse; para Boca, es encontrar el rumbo o enfrentar una crisis profunda antes de su gran objetivo del año.