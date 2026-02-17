Se te termina el crédito a Claudio Úbeda en Boca: el ultimátum de Riquelme

A Claudio Úbeda se le acaba el crédito como entrenador de Boca Juniors. El titular del Xeneize, Juan Román Riquelme, le dio un ultimátum al DT, quien depende del resultado del partido contra Racing Club, el viernes próximo a las 18 en La Bombonera -por la 8ta fecha del Torneo Apertura-, ya que tras el 0 a 0 ante Platense el equipo dejó muchas dudas.
En los pasillos de La Bombonera se sabe que el clásico frente a la “Academia” será el partido que determinará la continuidad o la salida del DT.
La preocupación que el propio Úbeda expuso públicamente tras las últimas presentaciones del Xeneize ha calado hondo en la dirigencia, y el peligroso cóctel de resultados adversos pone en jaque al cuerpo técnico, al que la dirigencia le marca la falta de identidad del equipo que no encuentra una respuesta futbolística ni una formación estable, acorde a la historia xeneize.
El duelo contra el elenco de Avellaneda funciona como una fecha límite. Un nuevo traspié, sumado a un rendimiento pobre, podría forzar una decisión dirigencial de fondo antes del fin de semana.
Los nombres que suenan para reemplazar a Úbeda en Boca
Suenan como posibles sucesores del Sifón, Cristian "Kily" González, que tuvo un paso poco feliz en Platense (logró 2 victorias, 5 empates y 7 derrotas) y debió irse de la institución de Vicente López; y el experimentado Rubén Insúa, actual técnico de Barracas Central.
Además Juan Román Riquelme tiene un gran deseo: contratar al entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, pero debido a que jugará el Mundial, no está disponible para dirigir inmediatamente a Boca.
Así las cosas, La Bombonera volverá a expresarse este viernes en un duelo de alto voltaje. Para Úbeda, es ganar o despedirse; para Boca, es encontrar el rumbo o enfrentar una crisis profunda antes de su gran objetivo del año.