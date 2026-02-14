Notición en Boca: la figura que Úbeda convocó después de mucho tiempo
El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, convocó después de mucho tiempo a una una figura para el partido ante Platense
Por UNO
Hay una gran noticia en Boca Juniors. El DT auriazul, Claudio Úbeda, convocó después de mucho tiempo a una una figura para el partido ante Platense, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Se trata del uruguayo Edinson Cavani, quien viene de superar una lesión.
El delantero uruguayo de 38 años Edinson Cavani fue convocado por primera vez en el 2026 luego de mejorar de su lumbalgia que lo tiene a maltraer desde la pretemporada.
Cuándo jugó por última vez Cavani en Boca
Cavani actuó por última vez en Boca a principios de diciembre del 2025, cuando el Xeneize le ganó por 1-0 como local a Argentinos Juniors, por los cuartos de final del Torneo Apertura.
El delantero charrúa, quien llegó a Boca a mediados del 2023,disputó 79 partidos, en los que anotó 29 goles y repartió cuatro asistencias. Pese a que su promedio goleador no es para nada malo, es uno de los jugadores más criticados por los hinchas “Xeneizes” ya que desde su arribo no rindió ni cerca de lo que se esperaba.
Si bien todo apunta a que comenzará desde el banco de suplentes, no hay que descartar la posibilidad de que sume algunos minutos ante el “Calamar”.
En el partido ante Platense, Boca buscará recuperarse luego de la derrota 2-1 que sufrió ante Vélez, de vistante, en la última fecha. Úbeda fue muy cuestionado tras el partido.
Los convocados de Boca para el partido ante Platense:
Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
Defensores: Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida
Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte y Williams Alarcón.
Delanteros: Tomás Aranda, Kevin Zenón, Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre, Ángel Romero, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.