Claudio Úbeda, cuestionado en Boca, ensaya variantes para recibir a Platense en La Bombonera

De esta manera, para jugar con Platense el entrenador respaldaría a Agustín Marchesín en el arco y a los cuatro defensores: Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

En la mitad de la cancha Leandro Paredes estará acompañado por Santiago Ascacíbar, Alarcón y Romero, mientras que el joven Zufiaurre, autor del gol ante Vélez, acompañará a Miguel Merentiel, recuperado de algunas molestias físicas.

merentiel 1

Cavani podría ser suplente

Otro que está evolucionando físicamente es el uruguayo Edinson Cavani quien podría estar entre los convocados para el domingo e integrar el banco de suplentes.

Una buena noticia para un DT cuestionado que tiene una larga lista de lesionados en el plante.

Boca necesita sumar en La Bombonera

Dentro de una mala racha como visitante, el conjunto xeneize necesita hacerse fuerte de local, condición en la que jugará 3 partidos consecutivos ya que después de enfrentar a Platense será anfitrión de Racing (viernes 20 a las 20) y Gimnasia y Esgrima (sábado 28 a las 17.45) ya que la visita a Lanús de la 7ma. fecha fue postergada para el miércoles 4 de marzo.

Jugadas cuatro fechas Boca perdió sus dos encuentros de visitante frente a Estudiantes y Vélez, pero ganó cuando hizo de local frente a Riestra y Newell's.