Cómo ver gratis en LPF Play la primera fecha de la Primera Nacional con Godoy Cruz vs. Ciudad de Bolívar

La jornada inicial de la temporada 2026 de la Primera Nacional comenzará este viernes con el debut de Godoy Cruz y la novedad de la transmisión en vivo y gratis por LPF Play.
Godoy Cruz viene de descender de la Primera División y tendrá su debut como local en el estadio Feliciano Gambarte este viernes a las 21:30, con el arbitraje de Juan Pafundi, nada menos que ante Ciudad Bolívar, otro que tendrá su estreno en el certamen de ascenso.
El Tomba vuelve a la categoría tras 17 años ininterrumpidos en Primera División, desde su ascenso en 2008 y se topa con un formato totalmente nuevo al que tuvo que transitar en aquella temporada, ya que ahora está dividido en zonas -los mendocinos estarán en la A- y tiene una cantidad mucho mayor de equipos, 36.
Por otro lado, Ciudad Bolívar es debutante absoluto de la categoría tras ascender proveniente del Torneo Federal A y le tocó uno de los rivales más complicados en su primer partido, sumado a la calidad de visitante para la que tendrá que recorrer casi 1.000 kilómetros.
Además, Atlético Rafaela que, si bien no tardó mucho en regresar a la Primera Nacional desde su descenso al Federal A en 2024, será uno de los nuevos en esta edición y tendrá que recibir por la Zona B a Almagro a las 21.
Por último, San Miguel arranca como local ante Central Norte de Salta a las 17 y Gimnasia y Tiro de Salta recibirá a Colegiales a las 22.
¿Cómo ver un partido en LPF Play?
(*) Si la aplicación no aparece en la tienda de aplicaciones del TV, es probable que no soporte la misma. En ese caso se puede utilizar un dispositivo externo o elegir otras opciones como conectar la notebook a la TV vía HDMI.
Una vez dentro de la plataforma, elegir en el Menú la categoría correspondiente al partido que se desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección).
De acuerdo con el dispositivo utilizado (Web, celular o SmartTV) este menú se puede encontrar en la parte superior o en los laterales de la pantalla.
Buscar en la tira de contenidos “En Vivo” el partido que se desea ver. Una vez seleccionado el mismo se ingresará a la pantalla de información del encuentro. Hacer clic en el botón “ver evento” y comenzará a verse el partido.
Detalles de las transmisiones de LPF Play
En 15 días se realizará la presentación de la plataforma en el predio de Ezeiza conjuntamente con el equipo periodístico que contarán las transmisiones.