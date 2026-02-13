Cómo ver gratis en LPF Play la primera fecha de la Primera Nacional con Godoy Cruz vs. Ciudad de Bolívar

Por otro lado, Ciudad Bolívar es debutante absoluto de la categoría tras ascender proveniente del Torneo Federal A y le tocó uno de los rivales más complicados en su primer partido, sumado a la calidad de visitante para la que tendrá que recorrer casi 1.000 kilómetros.

Además, Atlético Rafaela que, si bien no tardó mucho en regresar a la Primera Nacional desde su descenso al Federal A en 2024, será uno de los nuevos en esta edición y tendrá que recibir por la Zona B a Almagro a las 21.

Por último, San Miguel arranca como local ante Central Norte de Salta a las 17 y Gimnasia y Tiro de Salta recibirá a Colegiales a las 22.

LPF Play

Cómo ver gratis de la Primera Nacional en LPF Play

¿Cómo ver un partido en LPF Play?

Desde la computadora o notebook, ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com.

Desde el celular: Para teléfonos Android, ingresar a la Play Store, buscar la aplicación LPF Play e instalar la misma.

Para teléfonos Iphone, buscar LPF Play en la App Store e instalarla.

Desde un SmartTV (*), ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar LPF Play e instalar la aplicación. También se puede encontrar en dispositivos como AppleTV o Chromecast conectados a la TV.

¡Viví La Pasión del Fútbol de Primera Nacional y la Primera B en #LPFPlay! Seguí las instrucciones para registrarte y poder disfrutar todos los partidos pic.twitter.com/gyrTWwDNTp — LPF Play (@LPFPlay) February 11, 2026

(*) Si la aplicación no aparece en la tienda de aplicaciones del TV, es probable que no soporte la misma. En ese caso se puede utilizar un dispositivo externo o elegir otras opciones como conectar la notebook a la TV vía HDMI.

Una vez dentro de la plataforma, elegir en el Menú la categoría correspondiente al partido que se desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección).

De acuerdo con el dispositivo utilizado (Web, celular o SmartTV) este menú se puede encontrar en la parte superior o en los laterales de la pantalla.

Buscar en la tira de contenidos “En Vivo” el partido que se desea ver. Una vez seleccionado el mismo se ingresará a la pantalla de información del encuentro. Hacer clic en el botón “ver evento” y comenzará a verse el partido.

Detalles de las transmisiones de LPF Play

3/4 cámaras por partido.

Relator y Comentarista.

Repeticiones y resumen de jugadas.

Contenidos complementarios (llegada de equipos / Vestuarios / Notas en la previa y al finalizar el partido).

Contenidos especiales (seguimiento de equipos, arenga previa, charlas técnicas, etc.)

En 15 días se realizará la presentación de la plataforma en el predio de Ezeiza conjuntamente con el equipo periodístico que contarán las transmisiones.