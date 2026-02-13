A River no le sale una bien: la grave lesión y las lágrimas de Juan Carlos Portillo

El mediocampista ingresó cuando Aníbal Moreno sintió una molestia y solo un par de minutos después quedó tendido en el césped, visiblemente dolorido, después de haber trabado una pelota con Federico Fattori, quien rápidamente pidió que lo asistan.

portillo 2 La rodilla de Portillo preocupa a todos los de River.

Portillo, de 25 años, no había jugado hasta este jueves en lo que va del Torneo Apertura, pero la expulsión de Víctor Cuesta ante Tigre y la lesión de Moreno le abrieron la posibilidad de ingresar, pero todo terminó en una lesión que seguramente lo dejará fuera de las canchas por un tiempo largo.