A River no le sale una bien: la grave lesión y las lágrimas de Juan Carlos Portillo

River sufrió otra dura derrota en su visita a Argentinos Juniors y debió jugar los últimos minutos con 10 futbolistas, debido a la grave lesión de Juan Portillo, cuando el Millonario ya había agotado los cambios.
El mediocampista ingresó cuando Aníbal Moreno sintió una molestia y solo un par de minutos después quedó tendido en el césped, visiblemente dolorido, después de haber trabado una pelota con Federico Fattori, quien rápidamente pidió que lo asistan.
Portillo, de 25 años, no había jugado hasta este jueves en lo que va del Torneo Apertura, pero la expulsión de Víctor Cuesta ante Tigre y la lesión de Moreno le abrieron la posibilidad de ingresar, pero todo terminó en una lesión que seguramente lo dejará fuera de las canchas por un tiempo largo.
El ex Talleres de Córdoba dejó la cancha llorando, en camilla y luego del encuentro salió rengueando a la espera de un diagnóstico aunque el panorama, como el de su equipo, no es demasiado alentador.
Aunque habrá que esperar los estudios de rigor y el diagnóstico de los médicos, todo indica que Juan Portillo sufrió una grave lesión en la rodilla derecha y seguramente tiene comprometido el ligamento cruzado anterior.
En estos casos los futbolistas deben pasar por el quirófano y su período de rehabilitación suele ser unos 9 meses.