Independiente Rivadavia y un fixture que pondrá a prueba para qué está hecho

Este sábado a partir de las 22, Independiente Rivadavia recibirá al "Pirata" cordobés por la fecha número 5 de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Belgrano llega con un fútbol que viene en ascenso de la mano de 3 históricos para el club, como lo son Emiliano Rigoni, Franco Vázquez y el Chino Zelarayán, además del jovencito Lautaro Gutiérrez.

En caso de ganar, la Lepra quedará en primer lugar en soledad, llegando a los 15 puntos. De emparar con Belgrano, Independiente Rivadavia quedaría con la misma cantidad de puntos que Tigre.

matias fernandez independiente rivadavia

El probable equipo leproso para jugar ante Belgrano sería: Bolcato; Osella, Costa, Studer, Villalba y Elordi; Florentín, Bottari y Fernández; Villa y Sartori.

Fixture complicado para Independiente Rivadavia: qué se le viene

Hay ciertos momentos del calendario de cada equipo, en los que se pone a prueba de lo que "está hecho" el plantel y que define a qué puede aspirar. Suele ser una seguidilla de partidos contra equipos de renombre, de muchos partidos en poco tiempo o de encuentros definitorios. Al equipo de Alfredo Berti le toca jugar contra los grandes.

Independiente y Racing de Avellaneda, más River Plate, serán los próximos 3 partidos que Independiente Rivadavia deberá afrontar, para confirmar y demostrar que los 4 triunfos iniciales en el torneo no fueron suerte, sino trabajo y fútbol. Para suerte de la Lepra, justamente los tres grandes no vienen atravesando su mejor momento.

marcelo-gallardo-river

En el caso del Rojo y de River, la Lepra contará con el plus de jugar con su gente, ya que los recibirá a ambos en el Bautista Gargantini. Si bien existe el rumor de un posible traslado al Malvinas y el acceso a hinchas neutrales, aún no hay nada claro. A Racing lo visitará en su cancha.

El equipo de Alfredo Berti no tiene nada que demostrarle a nadie, pero si servirá como medida para saber cómo está parado para afrontar los partidos "chivo", contra equipos que siempre exigen dar un poco más.