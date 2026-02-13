River fue aplastado y Gallardo está en la cuerda floja: los 3 nombres que suenan para remplazarlo

El "Bicho" tuvo una actuación normal y sobria, pero con eso de bastó para ganarle a River 1 a 0. El gol llegó luego de un corner despejado por la defensa millonaria, y tras una serie de pases erroneos, la pelota le cayó a Hernán López Muñoz, quien recibió solo y terminó definiendo sobre un costado del arco defendido por el joven Beltrán.

Gallardo decidió apostar por un equipo bastante diferente, pero siquiera eso le bastó. El ingreso del chico Ruberto como 9, de Castaño y Galoppo en el mediocampo, no lograron tener el efecto esperado, como tampoco los hechos durante el partido.

Hernán López Muñoz

De esta manera, River continúa con solo 7 puntos, ocupando el quinto lugar de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Lo preocupante es que, si se dan ciertos resultados, puede terminar la fecha fuera del grupo de clasificados a la siguiente fase.

3 nombres que suenan para reemplazar a Marcelo Gallardo

No solo algunos jugadores han colmado la paciencia del hincha, sino también de Marcelo Gallardo, uno de los mayores apuntados por los últimos fracasos deportivos de River. El mismo Oscar Ruggeri dijo que pensaba que el Muñeco renunciaba tras la derrota abultada contra Tigre.

Sumado a la derrota con Argentinos, todo parece apuntar a que la destitución de Gallardo está próxima a darse, y los 3 nombres que más suenan son:

Eduardo Coudet: el "Chacho" siempre fue un técnico muy bien valorado por la dirigencia, aunque no gustan sus "arranques" de locura. Un DT con una postura muy ofensiva, que la retrató a la perfección cuando le tocó dirigir a Racing

