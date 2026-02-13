River fue aplastado y Gallardo está en la cuerda floja: los 3 nombres que suenan para remplazarlo

De visita a Argentinos en La Paternal, River fue aplastado y esta derrota parece que no pasará sin sobresaltos, ya que Marcelo Gallardo es el gran apuntado por los hinchas y parte de la dirigencia. De a poco comienzan a asomar distintos nombres que serían el remplazante del DT, aunque hay 3 que se destacan por sobre los demás.
Ya han pasado poco más de dos años de la vuelta de Marcelo Gallardo a River, y desde entonces, el Muñeco no ha ganado nada, por lo que se convirtió en el principal apuntado de todos los "fracasos". La campaña por la llegada de un nuevo DT al Millonario comenzó, y son dos ex jugadores los principales apuntados y un histórico de la Selección argentina.
River dio pena en La Paternal y perdió con Argentinos
La noche del jueves fue fatal para River, repitiendo una pésima actuación y siendo nuevamente derrotado, alejandose cada vez más de la cima de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El "Millonario" fue derrotado por la mínima en su visita a La Paternal, con el gol de un ex juvenil de La Banda: Hernán López Muñoz.
El "Bicho" tuvo una actuación normal y sobria, pero con eso de bastó para ganarle a River 1 a 0. El gol llegó luego de un corner despejado por la defensa millonaria, y tras una serie de pases erroneos, la pelota le cayó a Hernán López Muñoz, quien recibió solo y terminó definiendo sobre un costado del arco defendido por el joven Beltrán.
Gallardo decidió apostar por un equipo bastante diferente, pero siquiera eso le bastó. El ingreso del chico Ruberto como 9, de Castaño y Galoppo en el mediocampo, no lograron tener el efecto esperado, como tampoco los hechos durante el partido.
De esta manera, River continúa con solo 7 puntos, ocupando el quinto lugar de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Lo preocupante es que, si se dan ciertos resultados, puede terminar la fecha fuera del grupo de clasificados a la siguiente fase.
3 nombres que suenan para reemplazar a Marcelo Gallardo
No solo algunos jugadores han colmado la paciencia del hincha, sino también de Marcelo Gallardo, uno de los mayores apuntados por los últimos fracasos deportivos de River. El mismo Oscar Ruggeri dijo que pensaba que el Muñeco renunciaba tras la derrota abultada contra Tigre.
Sumado a la derrota con Argentinos, todo parece apuntar a que la destitución de Gallardo está próxima a darse, y los 3 nombres que más suenan son:
Eduardo Coudet: el "Chacho" siempre fue un técnico muy bien valorado por la dirigencia, aunque no gustan sus "arranques" de locura. Un DT con una postura muy ofensiva, que la retrató a la perfección cuando le tocó dirigir a Racing
Pablo Aimar: el nombre más difícil de toda la lista por su importante rol dentro de la Selección argentina de Lionel Scaloni, por lo que, en caso de darse, habría que esperar hasta luego del Mundial. Le fue muy bien en categoría menores, con una filosofía de juego acorde a la de River
Gabriel Heinze: el "Gringo" es un técnico con una mirada muy ofensiva, que se destacó especialmente por su paso en Velez. Suena muy difícil ya que hace algunos meses pasó a formar parte del staff del Arsenal de Arteta.