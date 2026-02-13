Las Leonas sumaron otra victoria y Los Leones perdieron en la Pro League de hockey sobre césped

Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra, continúan su racha positiva en la Pro League de hockey sobre césped y consiguieron su tercera victoria consecutiva al vencer a Irlanda.
Las Leonas continúan su racha positiva en la Pro League de hockey sobre césped y consiguieron su tercera victoria consecutiva, mientras Los Leones cayeron en India.
Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra, continúan su racha positiva en la Pro League de hockey sobre césped y consiguieron su tercera victoria consecutiva al vencer a Irlanda.
En Hobart, Australia, el seleccionado nacional femenino se impuso al conjunto del trébol por 2 a 1 gracias a los goles marcados por Agustina Gorzelany (la figura del ecuentro) y la capitana María José Granatto.
Las dirigidas por Fernando Ferrara acumulan ahora 14 puntos en 6 encuentros ya que obtuvieron 4 victorias, un empate, un punto bonus y una derrota.
Las posiciones son lideradas por Países Bajos, con puntaje ideal, y Bélgica, ambos con 21 puntos aunque las belgas tienen un partido mas.
El seleccionado nacional femenino de hockey sobre césped volverá a jugar este sábado 14 a las 3.30 y será el segundo encuentro frente a las locales.
Todos los partidos se jugarán en Hobart, Australia, y se ven por ESPN y Disney Plus.
En India, por la Pro League masculina, Los Leones sufrieron una nueva derrota ante Bélgica esta vez por 5 a 2 pese a los goles de Tomás Dómene y Lucas Martínez.
El seleccionado nacional volverá a jugar este domingo 15 a las 11 ante India rival al que ya vencieron este jueves por 8 a 0 con 4 goles de Dómene.
Argentina está en el 4to puesto de la Pro League con 14 puntos en 7 partidos y debajo de Bélgica (19), Países Bajos (15) y Gran Bretaña (15).