Pro League

Las Leonas sumaron otra victoria y Los Leones perdieron en la Pro League de hockey sobre césped

Las Leonas continúan su racha positiva en la Pro League de hockey sobre césped y consiguieron su tercera victoria consecutiva, mientras Los Leones cayeron en India.

Por UNO
Las Leonas andan bien en Oceanía.

Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra, continúan su racha positiva en la Pro League de hockey sobre césped y consiguieron su tercera victoria consecutiva al vencer a Irlanda.

En Hobart, Australia, el seleccionado nacional femenino se impuso al conjunto del trébol por 2 a 1 gracias a los goles marcados por Agustina Gorzelany (la figura del ecuentro) y la capitana María José Granatto.

LEONAS 1

Las dirigidas por Fernando Ferrara acumulan ahora 14 puntos en 6 encuentros ya que obtuvieron 4 victorias, un empate, un punto bonus y una derrota.

Las posiciones son lideradas por Países Bajos, con puntaje ideal, y Bélgica, ambos con 21 puntos aunque las belgas tienen un partido mas.

Lo que viene para Las Leonas en la Pro League

El seleccionado nacional femenino de hockey sobre césped volverá a jugar este sábado 14 a las 3.30 y será el segundo encuentro frente a las locales.

Todos los partidos se jugarán en Hobart, Australia, y se ven por ESPN y Disney Plus.

Nueva derrota de Los Leones

En India, por la Pro League masculina, Los Leones sufrieron una nueva derrota ante Bélgica esta vez por 5 a 2 pese a los goles de Tomás Dómene y Lucas Martínez.

leones 1

El seleccionado nacional volverá a jugar este domingo 15 a las 11 ante India rival al que ya vencieron este jueves por 8 a 0 con 4 goles de Dómene.

Argentina está en el 4to puesto de la Pro League con 14 puntos en 7 partidos y debajo de Bélgica (19), Países Bajos (15) y Gran Bretaña (15).

