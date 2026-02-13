Las Leonas sumaron otra victoria y Los Leones perdieron en la Pro League de hockey sobre césped

Las posiciones son lideradas por Países Bajos, con puntaje ideal, y Bélgica, ambos con 21 puntos aunque las belgas tienen un partido mas.

Lo que viene para Las Leonas en la Pro League

El seleccionado nacional femenino de hockey sobre césped volverá a jugar este sábado 14 a las 3.30 y será el segundo encuentro frente a las locales.

Todos los partidos se jugarán en Hobart, Australia, y se ven por ESPN y Disney Plus.

Nueva derrota de Los Leones

En India, por la Pro League masculina, Los Leones sufrieron una nueva derrota ante Bélgica esta vez por 5 a 2 pese a los goles de Tomás Dómene y Lucas Martínez.

leones 1

El seleccionado nacional volverá a jugar este domingo 15 a las 11 ante India rival al que ya vencieron este jueves por 8 a 0 con 4 goles de Dómene.

Argentina está en el 4to puesto de la Pro League con 14 puntos en 7 partidos y debajo de Bélgica (19), Países Bajos (15) y Gran Bretaña (15).