VUELTA CICLISTA DE MENDOZA

Se puso en marcha la 50ª Vuelta de Mendoza y Gerardo Tivani ganó el prólogo en Godoy Cruz

La Vuelta de Mendoza inició la 50ª edición de la fiesta del ciclismo este jueves con la disputa del prólogo en Godoy Cruz, y Gerardo Tivani fue el ganador

Raúl Adriazola
Este jueves se escribió una nueva página en la historia grande del ciclismo de Mendoza y el país, con el inicio de la 50ª edición de la Vuelta de Mendoza. La acción tuvo como escenario el parque San Vicente de Godoy Cruz con la disputa del prólogo, donde se impuso el ciclista de la Municipalidad de San Carlos, Gerardo Tivani.

Este jueves, previo al inicio de la actividad competitiva, se realizó la presentación de los 19 equipos participantes -con un total de 120 ciclistas-, y luego se disputó el prólogo, con seis mangas de 10 giros sobre un circuito de 1,05 kilómetros, y una final, donde ganó Tivani, que este viernes largará en Junín la primera etapa con la malla líder.

La edición 2026 de la Vuelta Ciclista de Mendoza es organizada y fiscalizada por la Asociación Ciclista Mendocina, con el apoyo del Gobierno de Mendoza y tendrá final el próximo domingo 22, cuando se corra la 10ª etapa, con un circuito de 124 km, entre Casa de Gobierno y Guaymallén. Los puntos más altos de la prueba serán la tercera etapa, con la difícil subida a la Cruz del Paramillo, y el noveno parcial -la etapa reina- en el Cristo Redentor, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, posa junto al intendente anfitrión, Diego Costarelli, el subsecretario de Deportes de Mendoza Federico Chiapetta, directores de deportes municipales y el presidente de la Asociación Ciclista Mendocina, previo a la largada del prólogo.

Se larga en Junín la primera etapa de la Vuelta de Mendoza

La primera etapa de la 50ª Vuelta Ciclista de Mendoza se corre este viernes, y tendrá largada a las 15.30 en la plaza de Junín. Tendrá una extensión de 123 kilómetros y viajará hacia el Oeste hacia Maipú, luego por El Carrizal, Ugarteche, y finalmente llegará a Tupungato.

