Se puso en marcha la 50ª Vuelta de Mendoza y Gerardo Tivani ganó el prólogo en Godoy Cruz

Este jueves, previo al inicio de la actividad competitiva, se realizó la presentación de los 19 equipos participantes -con un total de 120 ciclistas-, y luego se disputó el prólogo, con seis mangas de 10 giros sobre un circuito de 1,05 kilómetros, y una final, donde ganó Tivani, que este viernes largará en Junín la primera etapa con la malla líder.

La edición 2026 de la Vuelta Ciclista de Mendoza es organizada y fiscalizada por la Asociación Ciclista Mendocina, con el apoyo del Gobierno de Mendoza y tendrá final el próximo domingo 22, cuando se corra la 10ª etapa, con un circuito de 124 km, entre Casa de Gobierno y Guaymallén. Los puntos más altos de la prueba serán la tercera etapa, con la difícil subida a la Cruz del Paramillo, y el noveno parcial -la etapa reina- en el Cristo Redentor, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar.