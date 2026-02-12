Cortes de calles este jueves en Godoy Cruz por la Vuelta de Mendoza

La Vuelta de Mendoza comenzará este jueves 12 de febrero a partir de las 17 y se extenderá hasta las 21. El escenario elegido en Godoy Cruz para el Prólogo será el Parque San Vicente, por lo que los cortes de calles afectará a sus alrededores.

Prólogo Vuelta de Mendoza El circuito del Prólogo de la Vuelta de Mendoza.

De esta manera se recomendó elegir las siguientes vías alternativas:

Cipolletti y San Martín.

Huergo y Güemes.

El Nihuil y Pringles.

García y Hualpa.

Italia y Cipolletti.

Hualpa y Mosconi.

Güemes y Ciclovía

Vuelta de Mendoza

La Sexta Etapa de la Vuelta de Mendoza también será en Godoy Cruz

La sexta etapa de la Vuelta de Mendoza se disputará el miércoles 18 de febrero, en un circuito de 137 kilómetros que unirá los departamentos de Maipú y Godoy Cruz. La largada será en la Municipalidad de Maipú y la llegada en el Espacio Verde Dr. Carlos de la Rosa.

En esa ocasión, el Corredor del Oeste permanecerá cortado entre las 14 y las 19. La interrupción del tránsito será desde la rotonda de Palmares hasta su finalización en el Zanjón Frías.

En este sentido, se recomienda a quienes circulen por la zona, optar por vías alternativas. Como opción para desplazarse de norte a sur o de sur a norte, se sugiere utilizar la autovía Marciano Cantero.