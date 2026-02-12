Cortes de calles este jueves en Godoy Cruz por la Vuelta de Mendoza

La Vuelta de Mendoza tendrá una edición de oro, con Godoy Cruz como uno de sus escenarios principales. En el marco de su 50º Aniversario, el departamento albergará dos momentos claves de la fiesta del ciclismo: el Prólogo y la Sexta Etapa.
Mientras que el Prólogo se realizará este jueves 12 de febrero, entre las 17 y las 21, la Sexta Etapa se llevará adelante el próximo miércoles 18.
Por este motivo, teniendo en cuenta la magnitud del evento, la municipalidad de Godoy Cruz informó que habrán interrupciones en la circulación vehicular para garantizar la seguridad de los deportistas y el público.
La Vuelta de Mendoza comenzará este jueves 12 de febrero a partir de las 17 y se extenderá hasta las 21. El escenario elegido en Godoy Cruz para el Prólogo será el Parque San Vicente, por lo que los cortes de calles afectará a sus alrededores.
De esta manera se recomendó elegir las siguientes vías alternativas:
La sexta etapa de la Vuelta de Mendoza se disputará el miércoles 18 de febrero, en un circuito de 137 kilómetros que unirá los departamentos de Maipú y Godoy Cruz. La largada será en la Municipalidad de Maipú y la llegada en el Espacio Verde Dr. Carlos de la Rosa.
En esa ocasión, el Corredor del Oeste permanecerá cortado entre las 14 y las 19. La interrupción del tránsito será desde la rotonda de Palmares hasta su finalización en el Zanjón Frías.
En este sentido, se recomienda a quienes circulen por la zona, optar por vías alternativas. Como opción para desplazarse de norte a sur o de sur a norte, se sugiere utilizar la autovía Marciano Cantero.