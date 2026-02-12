El partido que la Lepra mira de reojo pensando en mantenerse en la cima

independiente rivadavia 1 Foto: Nicolás Ríos/UNO

Tigre, el máximo perseguidor en el torneo local y posible rival de la Copa Argentina

Con Diego Dabove a la cabeza, Tigre se ha convertido en uno de los equipos sensación de la Liga Profesional. De la mano de aplastantes triunfos ante Racing y River, el "Matador" se afianza con un juego muy marcado, siendo el equipo que menos disparos al arco necesita para marcar un gol.

En lo que va del Torneo Apertura, Tigre cuenta con 10 puntos, gracias a tres partidos ganados y un solo empate. Esto le da la posibilidad de ser puntero de la Zona B si vence a Aldosivi de Mar del Plata y que Independiente Rivadavia no le gane a Belgrano como local.

Si el equipo de Victoria quiere quedar puntero en soledad no le queda otra que ganar, ya que un empate o una derrota no le van a servir para ese objetivo. En caso de sumar de a tres y que la Lepra empate, ambos compartirían la cima.

festejo-tigre

Es por eso mismo que Independiente Rivadavia estará más que atento al encuentro que jugrán Tigre y Aldosivi, que se llevará a cabo este jueves a las 19.

Además, el equipo de Berti sigue de cerca el juego y el rendimiento de Tigre ya que puede ser su próximo rival de la Copa Argentina, en los 16vos. Para ello, el "Matador" deberá derrotar a Claypole.

Qué se le viene a Independiente Rivadavia en la Liga Profesional

En el corto plazo, Independiente Rivadavia recibirá en el Bautista Gargantini a Belgrano de Córdoba el próximo sábado a las 22. El equipo de Alfredo Berti tendrá una prueba de fuego ante el "Pirata", teniendo que enfrentar a uno de los equipos más peligrosos del torneo local, que además, es otro de sus perseguidores.

alfredo-berti-independiente-rivadavia Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Luego se le vendrá una seguidilla muy complicada, y es que la Lepra recibirá a Independiente de Avellaneda; luego irá a Buenos Aires para enfrentar a Racing y regresará a Mendoza para tener que jugar contra el River de Marcelo Gallardo.

Independiente Rivadavia viene con una racha positiva de 8 partidos sin perder, entre torneo local y Copa Argentina, obteniendo los siguientes resultados: