El partido que la Lepra mira de reojo pensando en mantenerse en la cima

Independiente Rivadavia se mantiene como el único líder de la Zona B de la Liga Profesional, pero tiene un seguidor a tan solo dos puntos que lo obliga a no poder dar un paso en falso: Tigre. Los de Victoria además de poder robarle la cima a la Lepra, pueden ser su próximo rival de la Copa Argentina.
Si bien la cabeza de Alfredo Berti y todo Independiente Rivadavia está puesto en el partido contra Belgrano el próximo sábado, también deben mirar de reojo lo que ocurrirá esta noche entre Tigre y Aldosivi. En caso de que el "Matador" gane, le robará la cima a la Lepra, poniéndole toda la presión al equipo del Parque.
Tigre, el máximo perseguidor en el torneo local y posible rival de la Copa Argentina
Con Diego Dabove a la cabeza, Tigre se ha convertido en uno de los equipos sensación de la Liga Profesional. De la mano de aplastantes triunfos ante Racing y River, el "Matador" se afianza con un juego muy marcado, siendo el equipo que menos disparos al arco necesita para marcar un gol.
En lo que va del Torneo Apertura, Tigre cuenta con 10 puntos, gracias a tres partidos ganados y un solo empate. Esto le da la posibilidad de ser puntero de la Zona B si vence a Aldosivi de Mar del Plata y que Independiente Rivadavia no le gane a Belgrano como local.
Si el equipo de Victoria quiere quedar puntero en soledad no le queda otra que ganar, ya que un empate o una derrota no le van a servir para ese objetivo. En caso de sumar de a tres y que la Lepra empate, ambos compartirían la cima.
Es por eso mismo que Independiente Rivadavia estará más que atento al encuentro que jugrán Tigre y Aldosivi, que se llevará a cabo este jueves a las 19.
Además, el equipo de Berti sigue de cerca el juego y el rendimiento de Tigre ya que puede ser su próximo rival de la Copa Argentina, en los 16vos. Para ello, el "Matador" deberá derrotar a Claypole.
Qué se le viene a Independiente Rivadavia en la Liga Profesional
Luego se le vendrá una seguidilla muy complicada, y es que la Lepra recibirá a Independiente de Avellaneda; luego irá a Buenos Aires para enfrentar a Racing y regresará a Mendoza para tener que jugar contra el River de Marcelo Gallardo.
Independiente Rivadavia viene con una racha positiva de 8 partidos sin perder, entre torneo local y Copa Argentina, obteniendo los siguientes resultados:
Argentinos Juniors por Copa Argentina 2025: igualó 2 a 2. Lo venció por penales 5 a 3.
Central Córdoba por Torneo Clausura: igualó 0 a 0.
Defensa y Justicia por Torneo Clausura: ganó 2 a 0.
Estudiantes de Buenos Aires por 32vos. de Copa Argentina 2026: ganó 2 a 0.
Atlético Tucumán por Torneo Apertura: ganó 2 a 1.
Huracán por Torneo Apertura: ganó 2 a 1.
Sarmiento por Torneo Apertura: ganó 2 a 1.
Estudiantes de Rio Cuarto por Torneo Apertura: ganó 1 a 0.