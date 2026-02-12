La brutal respuesta de Fernando Alonso sobre quién es el mejor piloto de la F1 que te dejará sin aliento

Fue así que la lista involucró a grandes corredores donde el español tuvo que decidir rápidamente, lo particular es que en sus respuestas se mostró sonriente y, de alguna manera, hasta desafiante de manera jocosa.

Así fue que pasaron por su filtro Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Michael Schumacher, pero hubo un piloto con el que prefirió no compararse: Ayrton Senna.

AYRTON-SENNA.jpg Fernando Alonso prefirió no compararse con el piloto brasileño.

La razón por la que Fernando Alonso no se comparó con Ayrton Senna

Cuando le nombraron Ayrton Senna, Fernando Alonso negó con la cabeza y añadió: "No me puedo comparar, no he corrido con él". Y a continuación brindó una explicación de por qué si se considera mejor que el resto aunque admitió ser consciente que "todos ellos tienen más campeonatos que yo".

"Es muy debatible quién es mejor. Todos los de mi generación o los que corren conmigo, te voy a decir que si siempre porque es parte del ADN del piloto", brindó su punto el asturiano.

Embed Fernando Alonso: "Soy MEJOR PILOTO que VETTEL, HAMILTON, VERSTAPPEN y SCHUMACHER"



"No me puedo comparar con Senna".



[JUGONES]#F1 pic.twitter.com/3RPLoKraA8 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) February 12, 2026

Y continuó explicando su filosofía como piloto de la Fórmula 1: "Subirte al coche, ponerte el casco, bajar la visera y decir: 'vamos a competir, vamos a luchar'". De esta manera Fernando Alonso sacó a lucir su chapa de bicampeón de la máxima, mientras que también marcó un límite en la previa de la próxima temporada.