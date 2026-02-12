La brutal respuesta de Fernando Alonso sobre quién es el mejor piloto de la F1 que te dejará sin aliento

La historia de laFórmula 1 nos ha regalado grandes pilotos entre los que se pueden destacar - de una manera totalmente aleatoria - Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Michael Schumacher, Max Verstappen, Sebastian Vettel, Ayrton Senna, en una lista mucho más amplia que incluye, sin dudas, también a Fernando Alonso.
La brutal respuesta de Fernando Alonso sobre quién es el mejor piloto de la F1
La dinámica era sencilla: un interlocutor le fue consultando a Fernando Alonso si él se consideraba "mejor piloto que" determinado colega y él tenía que responder "por si" o "por no".
Fue así que la lista involucró a grandes corredores donde el español tuvo que decidir rápidamente, lo particular es que en sus respuestas se mostró sonriente y, de alguna manera, hasta desafiante de manera jocosa.
Así fue que pasaron por su filtro Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Michael Schumacher, pero hubo un piloto con el que prefirió no compararse: Ayrton Senna.
La razón por la que Fernando Alonso no se comparó con Ayrton Senna
Cuando le nombraron Ayrton Senna, Fernando Alonso negó con la cabeza y añadió: "No me puedo comparar, no he corrido con él". Y a continuación brindó una explicación de por qué si se considera mejor que el resto aunque admitió ser consciente que "todos ellos tienen más campeonatos que yo".
"Es muy debatible quién es mejor. Todos los de mi generación o los que corren conmigo, te voy a decir que si siempre porque es parte del ADN del piloto", brindó su punto el asturiano.
Fernando Alonso: "Soy MEJOR PILOTO que VETTEL, HAMILTON, VERSTAPPEN y SCHUMACHER"
Y continuó explicando su filosofía como piloto de la Fórmula 1: "Subirte al coche, ponerte el casco, bajar la visera y decir: 'vamos a competir, vamos a luchar'". De esta manera Fernando Alonso sacó a lucir su chapa de bicampeón de la máxima, mientras que también marcó un límite en la previa de la próxima temporada.