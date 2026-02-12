"Está fingiendo": las insólitas críticas hacia Messi luego de la confirmación de su lesión

"Esta fingiendo una lesion para meterse drogas que mejoran el rendimiento", posteó ante la noticia un usuario en la red social X, antes conocida como Twitter.

"Ese pendejo busca lo que encuentra. Muchos pero muchos partidos. Debería cuidarse y calmarse. Pero no entiende porque es tonto", reza otro de los insólitos comentarios.

Fue en el partido del Inter Miami contra Barcelona de Ecuador, durante la gira internacional que está llevando a cabo el equipo rosa, que Lionel Messi sintió esta molestia en su pierna hábil.

Lionel Messi Messi puede estar alrededor de un mes fuera de las canchas.

Según MedlinePlus, una distensión es un estiramiento excesivo o desgarro de las fibras musculares y/o tendones, causado por esfuerzos intensos, movimientos bruscos o sobrecarga. Su recuperación puede durar cerca de un mes.

Newell's sueña con Messi para 2027

La posibilidad de que Lionel Messi juegue en Newell's en el 2027 puede convertirse en realidad según indicó el periodista Sergio La Petra, en el programa Al Fondo de La Red.

La versión indica que dirigentes de la Lepra rosarina han tenido contactos con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para confirmarle que Messi va a estar jugando en su ciudad natal el año que viene.

Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta finales de 2028, extendiendo su vínculo original y dejando prácticamente su participación en el Mundial 2026.