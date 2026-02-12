En plena gira con en Inter Miami, Lionel Messi anunció que se suspende su visita a Puerto Rico debido a una molestia que sufrió en los últimos días en su pierna izquierda. Si bien no se sabe la gravedad de la molestia, se reveló que se trataría en el isquiotibial.
"Está fingiendo": las insólitas críticas hacia Messi luego de la confirmación de su lesión
A través de un video, Messi confirmó que estará sin jugar un tiempo a causa de una lesión, y sus detractores salieron a criticarlo
Ante la novedad de la lesión, y de manera increíble, los detractores del diez, que nunca faltan, dejaron su comentario en las redes sociales, causando indignación entre los fanáticos de Messi.
“Le quería mandar un mensaje a toda al gente de Puerto Rico, tanto a los que iban a ver el entrenamiento como el partido. En Ecuador, terminé con una molestia y por eso salí antes de terminar. Por eso, junto con la gente de la organización y del club se decidió suspender este partido", comentó Messi en un video que da la vuelta al mundo.
"Esta fingiendo una lesion para meterse drogas que mejoran el rendimiento", posteó ante la noticia un usuario en la red social X, antes conocida como Twitter.
"Ese pendejo busca lo que encuentra. Muchos pero muchos partidos. Debería cuidarse y calmarse. Pero no entiende porque es tonto", reza otro de los insólitos comentarios.
Fue en el partido del Inter Miami contra Barcelona de Ecuador, durante la gira internacional que está llevando a cabo el equipo rosa, que Lionel Messi sintió esta molestia en su pierna hábil.
Según MedlinePlus, una distensión es un estiramiento excesivo o desgarro de las fibras musculares y/o tendones, causado por esfuerzos intensos, movimientos bruscos o sobrecarga. Su recuperación puede durar cerca de un mes.
Newell's sueña con Messi para 2027
La posibilidad de que Lionel Messi juegue en Newell's en el 2027 puede convertirse en realidad según indicó el periodista Sergio La Petra, en el programa Al Fondo de La Red.
La versión indica que dirigentes de la Lepra rosarina han tenido contactos con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para confirmarle que Messi va a estar jugando en su ciudad natal el año que viene.
Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta finales de 2028, extendiendo su vínculo original y dejando prácticamente su participación en el Mundial 2026.