El brutal desprecio a Cristiano Ronaldo: "No se puede comparar con Messi o Maradona"

El debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia ha sumado un capítulo explosivo. Fabio Capello, uno de los entrenadores más laureados y respetados en la historia del deporte, volvió a encender la polémica con declaraciones que marcan una línea divisoria, y el principal apuntado es Cristiano Ronaldo.
En una entrevista reciente, el italiano no dudó en poner a Lionel Messi y Diego Maradona en un pedestal, siendo esta una declaración con grandes repercusiones en Argentina.
Fabio Capello elogió a Messi y Maradona, pero tiró abajo a Cristiano Ronaldo
Para Capello, la diferencia no radica en las estadísticas o en los títulos, sino en la esencia misma del juego. Aunque reconoció que el delantero portugués es uno de los mejores finalizadores de todos los tiempos, fue tajante en su comparación.
"Cristiano es un gran goleador y un atleta increíble, pero no tiene el genio de Messi o Maradona", sentenció el ex DT del Real Madrid y el AC Milan.
A lo largo de los años, Capello ha mantenido una postura coherente sobre lo que él denomina los "fenómenos" del fútbol mundial. En su exclusivo olimpo, solo hay lugar para unos pocos: Pelé, Maradona, Messi y, ocasionalmente, Ronaldo Nazario.
Los cinco clubes interesados en Cristiano Ronaldo
Inter Miami (MLS): David Beckham sueña con unir a Cristiano Ronaldoy Lionel Messi en la misma franquicia. Tras décadas de rivalidad por el Balón de Oro, el "Last Dance" definitivo podría ocurrir en Estados Unidos, justo antes del Mundial.
Sporting de Lisboa (Portugal): cerrar su carrera donde todo empezó tendría un peso simbólico inigualable, aunque requeriría un ajuste salarial drástico por parte del jugador.
Como 1907 (Serie A): con el respaldo de los hermanos Hartono, el club lombardo podría afrontar el aspecto financiero y ofrecerle aCristiano Ronaldo una liga competitiva donde ya brillan los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone.
Al-Hilal (Arabia Saudita): le permitiría mantener su estatus económico, competir por el título mundial de clubes y reencontrarse con viejos conocidos como Benzema y Theo Hernández.
Manchester United (Premier League): con el interinato de su excompañero Michael Carrick, las puertas de Old Trafford podrían abrirse para una tercera etapa, buscando una salida más digna que la que tuvo bajo el mando de Erik ten Hag.