El brutal desprecio a Cristiano Ronaldo: "No se puede comparar con Messi o Maradona"

"Cristiano es un gran goleador y un atleta increíble, pero no tiene el genio de Messi o Maradona", sentenció el ex DT del Real Madrid y el AC Milan.

Cristiano Ronaldo es un producto de la voluntad, el entrenamiento incansable y la disciplina profesional. Sin embargo, carece de esa chispa divina y creatividad espontánea que caracterizó a Maradona y que sigue demostrando Messi, todo según el italiano.

A lo largo de los años, Capello ha mantenido una postura coherente sobre lo que él denomina los "fenómenos" del fútbol mundial. En su exclusivo olimpo, solo hay lugar para unos pocos: Pelé, Maradona, Messi y, ocasionalmente, Ronaldo Nazario.

