Cristiano Ronaldo define su futuro en la previa del Mundial 2026: hay cinco clubes interesados

El detonante final fue el traspaso de Karim Benzema al Al-Hilal, líder del torneo, un movimiento que CR7 interpretó como una desventaja insalvable en su búsqueda de títulos oficiales.

Como medida de reclamo, el portugués se ausentó de los últimos dos encuentros ante el Al-Ittihad y el Al-Riyadh. Pese a que se difundieron imágenes del atacante entrenando con normalidad durante la semana y de recibir el apoyo incondicional de los fanáticos, quienes lo ovacionaron pidiendo su regreso, la ruptura parece difícil de sanar.

Aunque su contrato vence en 2027, el club no vería con malos ojos negociar su salida si él lo solicita, siempre y cuando se respete una cláusula de rescisión cercana a los 60 millones de dólares que se activará a fin de año.

Cristiano ronaldo (2) Cristiano Ronaldo jugará el Mundial con 41 años.

Los 5 destinos que asoman en el horizonte de Cristiano Ronaldo

Según reporta The Sun, cinco clubes ya se perfilan como los posibles herederos del talento de Cristiano Ronaldo para la temporada 2026-2027: