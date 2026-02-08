Cristiano Ronaldo define su futuro en la previa del Mundial 2026: hay cinco clubes interesados

Cristiano Ronaldo atraviesa un marcado descontento en Arabia Saudita debido a que Al-Nassr no concretó incorporaciones de peso en el último mercado de pases. Ante ese escenario, el delantero portugués, de 41 años, exigió una política de refuerzos más ambiciosa para poder seguir compitiendo por títulos y, en la previa del Mundial, comenzó a evaluar una posible salida.
Cristiano Ronaldo define su futuro en la previa del Mundial 2026
La tensión alcanzó su punto álgido tras el mercado de pases de enero. Cristiano Ronaldo, máximo estandarte de la Saudi Pro League, manifestó su frustración ante la falta de refuerzos de jerarquía en su equipo, contrastando con el despliegue económico de sus rivales directos - Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Ahli -, todos bajo el paraguas del Fondo de Inversión Pública (PIF).
El detonante final fue el traspaso de Karim Benzema al Al-Hilal, líder del torneo, un movimiento que CR7 interpretó como una desventaja insalvable en su búsqueda de títulos oficiales.
Como medida de reclamo, el portugués se ausentó de los últimos dos encuentros ante el Al-Ittihad y el Al-Riyadh. Pese a que se difundieron imágenes del atacante entrenando con normalidad durante la semana y de recibir el apoyo incondicional de los fanáticos, quienes lo ovacionaron pidiendo su regreso, la ruptura parece difícil de sanar.
Aunque su contrato vence en 2027, el club no vería con malos ojos negociar su salida si él lo solicita, siempre y cuando se respete una cláusula de rescisión cercana a los 60 millones de dólares que se activará a fin de año.
Los 5 destinos que asoman en el horizonte de Cristiano Ronaldo
Según reporta The Sun, cinco clubes ya se perfilan como los posibles herederos del talento de Cristiano Ronaldo para la temporada 2026-2027:
Inter Miami (MLS): David Beckham sueña con unir a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la misma franquicia. Tras décadas de rivalidad por el Balón de Oro, el "Last Dance" definitivo podría ocurrir en Estados Unidos, justo antes del Mundial.
Sporting de Lisboa (Portugal): cerrar su carrera donde todo empezó tendría un peso simbólico inigualable, aunque requeriría un ajuste salarial drástico por parte del jugador.
Como 1907 (Serie A): con el respaldo de los hermanos Hartono, el club lombardo podría afrontar el aspecto financiero y ofrecerle a Cristiano Ronaldo una liga competitiva donde ya brillan los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone.
Al-Hilal (Arabia Saudita): le permitiría mantener su estatus económico, competir por el título mundial de clubes y reencontrarse con viejos conocidos como Benzema y Theo Hernández.
Manchester United (Premier League): con el interinato de su excompañero Michael Carrick, las puertas de Old Trafford podrían abrirse para una tercera etapa, buscando una salida más digna que la que tuvo bajo el mando de Erik ten Hag.