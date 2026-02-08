Tres tumbas, una muerte y un mito en torno al gaucho Cubillos en el cementerio de la Capital

La tumba del gaucho Cubillos, un mito que todavía respira

Gaucho Cubillos tumba 2 Pese a la cantidad de años que lleva esta tumba siendo parte del cementerio de la Capital, aún hay gente que la mantiene limpia y en condiciones para ser visitada. Nicolás Ríos / Diario UNO

La tumba del gaucho Cubillos está ubicada en uno de los pasillos centrales del cementerio y llama la atención de inmediato. No por su solemnidad, sino por todo lo contrario. Es una especie de gruta pagana: una estructura de ladrillo y chapa que funciona como refugio para quienes llegan a pedir o agradecer. El rojo intenso contrasta con el gris del resto de las tumbas.

Lo que la rodea es un folclore fúnebre extraño y profundamente popular. Flores de plástico conviven con juguetes viejos, macetas vacías y velas gastadas de tanto prenderlas y apagarlas. En uno de los rincones hay un teléfono semipúblico, como si el muerto todavía pudiera recibir llamados. Y están las cajas de vino. Muchas. Muchísimas. Vino popular, tetra. Nadie le llevaría a Cubillos un cabernet sauvignon cosecha 2015. A figura popular, ofrendas igualmente populares.

La tumba se distingue por algo poco habitual: su recuerdo se puede oler. No huele a muerte, huele a vino. Literalmente. Hay un agujero por donde los devotos le pasan vino al muerto, en señal de gratitud o de pedido desesperado. El líquido corre hacia adentro como si todavía hubiera alguien del otro lado.

Gaucho cubillos tumba 3 La tumba de Cubillos es la convivencia entre religiosidad y mito popular. Las flores, juguetes, macetas y cajas de vino abundan. El gaucho, dicen, es muy cumplidor. Nicolás Ríos / Diario UNO

No hay objetos de valor material. El guía contó que alguna vez hubo una guitarra, pero se la robaron. También una bandera de Huracán Las Heras, que el sol del verano terminó por deshacer. Lo que queda es lo mínimo indispensable para sostener la devoción. Incluso hay un sector especial para encender velas, del otro lado del mausoleo, para evitar incendios. Es la única tumba del cementerio que tiene reclinatorios. Hay mujeres que la limpian, le llevan flores. A 130 años de su muerte, Cubillos sigue teniendo devotos. Como corresponde a una figura que, según dicen, cumple.

El policía que mató al gaucho es vecino de su tumba

A pocos metros de allí está la tumba de Juan Carrizo, uno de los policías que dio muerte al gaucho Cubillos. En realidad fueron dos agentes encubiertos: Carrizo y Manuel Quinteros. La historia es conocida. Cubillos era cuatrero. Para algunos, robaba a los ricos para dar a los pobres; para otros, era simplemente un ladrón con una destreza notable para escapar de la policía.

Gaucho cubillos juan carrillo Tumba triste si las hay la de Juan Carrizo, el policía que le dio muerte a Cubillos. En la parte posterior, se pueden ver las placas del mausoleo del Gaucho Cubillos. Nicolás Ríos / Diario UNO

Ocho veces se fugó de la cárcel, que en aquellos años funcionaba donde hoy está el Teatro Independencia. La última vez, la sociedad mendocina de fines del siglo XIX estaba harta de sufrir los embates del malhechor y de su banda. En 1895, el entonces gobernador Francisco Moyano ofreció una recompensa. Cubillos huyó a las minas de Paramillos, en Uspallata. Hasta allí fueron a buscarlo. Lo emboscaron y le dieron muerte a puñaladas.

Carrizo cobró cien pesos por esa muerte. Y terminó enterrado, muchos años después, en “la otra cuadra” del gaucho, a pocos metros de él. Su tumba es apenas un rectángulo de mármol con una cruz en el centro y casi ninguna inscripción. Nadie repararía en ella si no fuera por la singularidad de sus vecinos. No hay flores, no hay velas, no hay pedidos. A Carrizo no lo recuerda nadie. Cubillos, en cambio, sigue recibiendo visitas.

Godofredo Paladini, el médico que reconstruyó su rostro

El tercer vecino completa la escena. Godofredo Paladini fue médico de la policía, lo que hoy llamaríamos médico forense. En su época, los médicos no se dedicaban a una sola especialidad: en su tumba puede verse la figura de una mujer sosteniendo a un bebé en brazos, ya que Paladini también fue médico de niños. Un contraste inevitable.

Gaucho Cubillos identikit ok El de la izquierda es el identikit que Paladini realizó del Gaucho Cubillos. Nicolás Ríos / Diario UNO

Paladini fue el encargado de realizar la autopsia al cuerpo de Cubillos. El gaucho, atravesado por puñaladas y con un disparo en la cabeza, no había quedado, digamos, en las mejores condiciones para ser reconocido.

El médico hizo su trabajo: reconstruyó su cara a partir de un identikit. Sin embargo, Paladini no sabía que esa iba a ser la única imagen que, años después se conserva de Juan Francisco Cubillos.

Tiempo después habría circulado una fotografía, pero desapareció. Lo que queda es el dibujo. Sin el aporte de Paladini, no sabríamos cómo mirar a Cubillos.

Gaucho Cubillos Godofredo paladini ok La tumba del médico italiano Godofredo Paladini es de las más bellas e inocentes del cementerio: una mujer sostiene a un niño en sus brazos. Es que Paladini, además de ser médico de la policía, se especializó en atender niños. Nicolás Ríos / Diario UNO

Un vecindario imposible en el más allá

El cementerio de la Ciudad unió, después de la vida, tres aristas de una historia que en la realidad no se hubieran unido jamás: La ciencia, la violencia y la ley comparten una vecindad definitiva en el camposanto municipal.

Tal vez sea solo una coincidencia. O tal vez sea otro de esos milagros discretos que hace el cementerio: mantener unidas, para siempre, historias que solo se cruzaron en el borde final de la vida.