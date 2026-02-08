Brinco: los resultados del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero

BRINCO JUNIOR

19 - 22 - 30 - 32 - 34 - 37

Hubo 5 ganadores.

Brinco: qué es y cómo se juega

Qué es y cómo se juega

El Brinco es un juego de azar poceado de la Lotería de Santa Fe, por lo que el pozo a distribuir entre los ganadores será siempre proporcional a lo recaudado en las apuestas.

El apostador debe elegir 6 números de un total de 40 disponibles que van del 00 al 39 inclusive. El valor de la apuesta lo fija mensualmente la Caja de Santa Fe, que es la responsable del juego.