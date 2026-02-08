Brinco: los resultados del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero

El Brinco realizó este domingo 8 de febrero de 2026 el sorteo 1340, manteniendo expectantes a millones de argentinos que van en búsqueda de un sueño. Por eso, a continuación te damos los resultados del sorteo de este entretenido juego de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
TRADICIONAL
- 05 - 13 - 22 - 23 - 30 -
hubo 0 ganadores del 1° premio de 189.587.158 pesos, 10 ganadores del 2° premio de 546.204 pesos y 439 ganadores del 3° premio de 4.105 pesos y 5790 ganadores del 4° premio de 1.200 pesos
BRINCO JUNIOR
- 19 - 22 - 30 - 32 - 34 - 37
Hubo 5 ganadores.
Brinco: qué es y cómo se juega
El Brinco es un juego de azar poceado de la Lotería de Santa Fe, por lo que el pozo a distribuir entre los ganadores será siempre proporcional a lo recaudado en las apuestas.
El apostador debe elegir 6 números de un total de 40 disponibles que van del 00 al 39 inclusive. El valor de la apuesta lo fija mensualmente la Caja de Santa Fe, que es la responsable del juego.