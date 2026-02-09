4 errores comunes que todos cometen al usar el horno y podrían arruinar los alimentos

Un horno sucio es sinónimo de mal funcionamiento, mal gusto y potencial desarrollo de microorganismos. Con algunos ingredientes se puede limpiar y mantener el horno en perfecto estado.

limpiar horno Realiza una limpieza profunda del horno cada dos semanas o dependiendo de la frecuencia de uso.

El jugo de limón se puede utilizar para neutralizar los malos olores del horno. Solo basta con colocar un poco de jugo en un recipiente apto para horno, calentarlo en el interior y dejar que el vapor llegue a todos los sectores del aparato. Al igual que el vinagre, es un ácido y, por ende, ablanda pegotes y manchas.

Otra opción es usar bicarbonato para limpiar. El bicarbonato de sodio es un producto alcalino que absorbe los malos olores, la humedad y ciertos tipos de manchas en el interior del horno. El detergente de platos rebajado con agua también sirve para limpiar el horno, pero solo manchas más superficiales.

Finalmente, con vinagre blanco de limpieza se puede limpiar cada rincón del horno, incluidas las fuentes, las rejillas y las paredes. El vinagre es un desengrasante natural y seguro. Además, elimina bacterias, ablanda el sarro y mantiene el horno libre de olores.