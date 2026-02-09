4 errores comunes que todos cometen al usar el horno y podrían arruinar los alimentos

Hay muchos puntos importantes y dudas que surgen al utilizar el horno y preparar alimentos en casa: por qué hay que precalentarlo, cada cuánto se limpia, cómo se elige la temperatura adecuada.
4 errores frecuentes que cometemos al usar el horno
- Uno de los errores más comunes y recurrentes que cometemos al cocinar cualquier alimento en el horno es no precalentarlo. Este paso es necesario para evitar que las sustancias del alimento se expandan y la cocción sea más pareja, con una temperatura constante.
- Abrir la puerta del horno todo el tiempo cuando está encendido y con alimentos dentro puede afectar notablemente la cocción. Esto ocurre sobre todo en preparaciones de pastelería, como bizcochos o tartas.
- Meter al horno recipientes que no son aptos es un error común y peligroso. Solo se pueden meter recipientes de vidrio Pyrex, acero inoxidable o de loza. Otros materiales se pueden derretir y pueden afectar a los alimentos.
- Finalmente, no limpiar el horno luego de cada uso, con un desengrasante y esponja, puede dejar restos de alimentos, olores desagradables o atraer a algunas plagas pequeñas.
Consejos y recomendaciones para limpiar el horno
Limpiar y mantener el horno siempre en buen estado, libre de restos de comida o malos olores, es de suma importancia para evitar que lleguen plagas a la cocina o los alimentos no se cocinen correctamente.
Un horno sucio es sinónimo de mal funcionamiento, mal gusto y potencial desarrollo de microorganismos. Con algunos ingredientes se puede limpiar y mantener el horno en perfecto estado.
El jugo de limón se puede utilizar para neutralizar los malos olores del horno. Solo basta con colocar un poco de jugo en un recipiente apto para horno, calentarlo en el interior y dejar que el vapor llegue a todos los sectores del aparato. Al igual que el vinagre, es un ácido y, por ende, ablanda pegotes y manchas.
Otra opción es usar bicarbonato para limpiar. El bicarbonato de sodio es un producto alcalino que absorbe los malos olores, la humedad y ciertos tipos de manchas en el interior del horno. El detergente de platos rebajado con agua también sirve para limpiar el horno, pero solo manchas más superficiales.
Finalmente, con vinagre blanco de limpieza se puede limpiar cada rincón del horno, incluidas las fuentes, las rejillas y las paredes. El vinagre es un desengrasante natural y seguro. Además, elimina bacterias, ablanda el sarro y mantiene el horno libre de olores.