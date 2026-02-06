Inicio Sociedad vinagre
Por qué conviene rociar vinagre en la puerta del horno y para qué sirve

Un secreto de limpieza para mantener el horno limpio y libre de grasa. Solo basta con tener un poco de vinagre y un rociador

Te explico por qué deberías rociar vinagre en la puerta del horno. 

Existen muchos procedimientos caseros o trucos de limpieza que tienen como ingrediente principal al vinagre. Limpiar con vinagre no es difícil, pero hay que saber usarlo. Hoy te comparto un truco para eliminar la suciedad de la puerta del horno y mantenerla siempre transparente.

La limpieza del horno es muy importante. Teniendo en cuenta que cocinamos en él y pueden quedar restos de alimentos en el interior, limpiarlo con frecuencia nos asegura que no llegan plagas a la cocina y los próximos alimentos que preparamos no se ven afectados.

Es importante conocer los tipos de vinagre y usarlos para lo que corresponde.&nbsp;

¿Con qué ingredientes nunca hay que mezclar vinagre?

Aunque el vinagre puede ser muy útil para muchas cosas, esto no significa que se lleve bien con cualquier otro producto de limpieza. Realizar mezclas extrañas en casa puede ser muy peligroso y, en el peor de los casos, ocasionar problemas de salud.

Lo mejor es utilizar vinagre siempre diluido con agua y mezclarlo con otros productos naturales que no sean tóxicos ni efervescentes. Por ejemplo, el vinagre se lleva bien con el limón, la sal, el bicarbonato (en pequeñas dosis) y con algunos aceites esenciales de flores o frutas.

Las mezclas peligrosas de productos pueden generar problemas de salud.&nbsp;

  • Nunca hay que mezclar vinagre con lavandina o cloro. El ácido acético del vinagre y el hipoclorito de sodio generan un cloro gaseoso tóxico que puede irritar los ojos y la garganta.
  • La mezcla de vinagre y agua oxigenada genera ácido peracético, una sustancia corrosiva que puede dañar la piel y el sistema respiratorio.
  • Jamás hay que combinar vinagre con amoniaco. El vinagre es un ácido y el amoniaco una base; este tipo de compuestos, al mezclarse, liberan gases tóxicos.
  • Si bien el vinagre se lleva bien con ácidos suaves como el cítrico, nunca hay que mezclarlo con ácidos fuertes como el muriático. Dos ácidos potentes pueden generar quemaduras y daños en las vías respiratorias.

Te explico por qué conviene rociar vinagre en la puerta del horno

Realiza una limpieza profunda del horno por lo menos una vez al mes.&nbsp;

Este viejo truco con vinagre sirve básicamente para limpiar las manchas amarillas de grasa que se acumulan en el horno. Este tipo de suciedad es bastante difícil de limpiar. El ácido del vinagre disuelve la grasa en minutos sin dejar marcas ni olores.

Para realizar una limpieza profunda de la puerta del horno, solo basta con rociar una mezcla de agua y vinagre blanco de vino o vinagre de limpieza en toda la puerta del horno, tanto en el interior como en el exterior.

Deja que el vinagre actúe por al menos 20 minutos y refrega la grasa con un cepillo suave. Enjuaga el vinagre y los restos de grasa y seca con un paño seco o papel descartable.

