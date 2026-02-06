Por qué conviene rociar vinagre en la puerta del horno y para qué sirve

Lo mejor es utilizar vinagre siempre diluido con agua y mezclarlo con otros productos naturales que no sean tóxicos ni efervescentes. Por ejemplo, el vinagre se lleva bien con el limón, la sal, el bicarbonato (en pequeñas dosis) y con algunos aceites esenciales de flores o frutas.

Nunca hay que mezclar vinagre con lavandina o cloro. El ácido acético del vinagre y el hipoclorito de sodio generan un cloro gaseoso tóxico que puede irritar los ojos y la garganta.

La mezcla de vinagre y agua oxigenada genera ácido peracético, una sustancia corrosiva que puede dañar la piel y el sistema respiratorio.

Jamás hay que combinar vinagre con amoniaco. El vinagre es un ácido y el amoniaco una base; este tipo de compuestos, al mezclarse, liberan gases tóxicos.

Si bien el vinagre se lleva bien con ácidos suaves como el cítrico, nunca hay que mezclarlo con ácidos fuertes como el muriático. Dos ácidos potentes pueden generar quemaduras y daños en las vías respiratorias.

Te explico por qué conviene rociar vinagre en la puerta del horno

Este viejo truco con vinagre sirve básicamente para limpiar las manchas amarillas de grasa que se acumulan en el horno. Este tipo de suciedad es bastante difícil de limpiar. El ácido del vinagre disuelve la grasa en minutos sin dejar marcas ni olores.

Para realizar una limpieza profunda de la puerta del horno, solo basta con rociar una mezcla de agua y vinagre blanco de vino o vinagre de limpieza en toda la puerta del horno, tanto en el interior como en el exterior.

Deja que el vinagre actúe por al menos 20 minutos y refrega la grasa con un cepillo suave. Enjuaga el vinagre y los restos de grasa y seca con un paño seco o papel descartable.