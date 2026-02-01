El Brinco realizó este domingo 1 de febrero de 2026 el sorteo 133, manteniendo expectantes a millones de argentinos que van en búsqueda de un sueño. Por eso, a continuación esperamos los resultados del sorteo de este entretenido juego de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Brinco: los resultados del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero
TRADICIONAL
- 18 - 20 - 22 - 28 - 36 - 38
Hubo 0 ganadores del 1° premio de 180.000.000 pesos, 4 ganadores del 2° premio de 1.365.967 pesos y 220 ganadores del 3° premio de 8.195 pesos y 3664 ganadores del 4° premio de 1.200 pesos
BRINCO JUNIOR
- 3 - 18 - 22 - 28 - 30 - 32
Hubo 6 ganadores del 1° premio.