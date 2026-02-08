Inicio Ovación Fútbol Independiente de Avellaneda
Torneo Apertura

Torneo Apertura: Independiente rompió el maleficio y le ganó a Platense como visitante

Independiente venció a Platense, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, y alcanzó su primer triunfo de la temporada. También ganó Sarmiento.

Por UNO
Montiel hizo el gol de los Rojos.

Independiente venció a Platense, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, y alcanzó su primer triunfo de la temporada luego de igualar en sus tres presentaciones previas.

El encuentro correspondiente a la Zona A se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de Vicente López y el único gol lo hizo Santiago Montiel a los 64'.

El resultado le permite al equipo dirigido por Gustavo Quinteros llegar a 6 puntos y mantenerse invicto ya que empató 3 encuentros y ganó el de este domingo.

Para Platense fue todo lo contrario ya que resignó su invicto en la competencia y la posibilidad de quedar como único líder de la Zona.

El Calamar tiene 7 puntos (ganó 2, empató 1 y perdió 1) y quedó a uno de Defensa y Justicia a la espera de que se complete la fecha.

Victoria de Sarmiento ante Atlético Tucumán

Sarmiento le ganó en Junín a Atlético Tucumán por 2 a 1 y con 6 puntos (ganó 2 y perdió 2) se metió en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Apertura.

El paraguayo Junior Marabel y Diego Churín marcaron los goles del local y el uruguayo Maximiliano Villa descontó para el Decano que sigue sin poder ganar en el certamen y está último con 2 unidades.

