Torneo Apertura: Independiente rompió el maleficio y le ganó a Platense como visitante

Para Platense fue todo lo contrario ya que resignó su invicto en la competencia y la posibilidad de quedar como único líder de la Zona.

El Calamar tiene 7 puntos (ganó 2, empató 1 y perdió 1) y quedó a uno de Defensa y Justicia a la espera de que se complete la fecha.

Embed - EL ROJO SUMÓ SU PRIMER TRIUNFO EN EL TORNEO EN CASA DEL CALAMAR | Platense 0-1 Indep'te | RESUMEN

Victoria de Sarmiento ante Atlético Tucumán

Sarmiento le ganó en Junín a Atlético Tucumán por 2 a 1 y con 6 puntos (ganó 2 y perdió 2) se metió en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Apertura.

Embed - EL VERDE DERROTÓ AL DECANO Y LO HUNDE EN LA ZONA B | Sarmiento 2-1 Atl. Tucumán | RESUMEN

El paraguayo Junior Marabel y Diego Churín marcaron los goles del local y el uruguayo Maximiliano Villa descontó para el Decano que sigue sin poder ganar en el certamen y está último con 2 unidades.