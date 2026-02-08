A qué hora es el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

"Sé que es difícil no sentir odio en estos días y estaba pensando que a veces estamos contaminados; el odio se vuelve más poderoso con más odio", expresó Bad Bunny en contra de Donald Trump en un mensaje esperanzador: "Lo único que es más poderoso es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes".

Embed Que discurso foi esse do Bad Bunny no #GRAMMYs? Grandão, sem medo! pic.twitter.com/sMpHNiq5tM — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 2, 2026

El artista cerró pidiendo que la lucha no sea agresiva: "Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. Sí, no los odiamos. Amamos a nuestra gente. Amamos a nuestra familia. Y esa es la manera de hacerlo, con amor. No olviden eso. Por favor".

Ante esto, Donald Trump no se quedó callado: "Nunca escuché hablar de él, no sé quién es, no sé por qué lo escogieron (para el show del Super Bowl), es una locura. Y luego le echan la culpa a un promotor que contrataron para que les diera entretenimiento. Me parece totalmente ridículo".

Bad Bunny - Super Bowl Bad Bunny será el encargado del show del medio tiempo.

Dónde ver el show de Bad Bunny en vivo

El mega evento se realizará en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, y fue elegido por segunda vez en su historia ya que también fue escenario en la edición de 2016.

Este año los New England Patriots y Seattle Seahawks se disputarán la copa de la edición LX. Cabe destacar que en promedio, un Super Bowl tiene una duración de 3 horas y 44 minutos. Sin embargo, suele alargarse más de lo debido a causa del show de medio tiempo, un evento de entretenimiento que puede durar entre 13 y 15 minutos.

El Super Bowl comenzará a las 20.30 (horario de Argentina) del domingo 8 de febrero y se puede ver de la siguiente manera: