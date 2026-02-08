Cuándo juega FADEP y contra quién la final por el ascenso al Federal A

El equipo de Russell se medirá con el ganador de la Zona Patagónica que se definirá este domingo del choque que jugarán La Amistad de Cipolletti y Boxing de Río Gallegos. En el partido de ida igualaron 2 a 2 en Río Gallegos.
Este partido se jugará este domingo desde las 17 en Cipolletti.
Cómo se define el ascenso al Federal A
Son cuatro los equipos que ascienden al Federal A, la final que afrontará FADEP se jugará en cancha neutral.
FADEP en el 2021 jugó la final por el ascenso al Torneo Federal A frente a Independiente de Chivilcoy y perdió 2 a 0 en la Pampa. El equipo era dirigido por Matías Minich.
Fue el ganador de la Región Cuyo en e l2021 cuando eliminó al Atlético San Martín y cayó ante el conjunto de Chivilcoy en General Pico, La Pampa por 2 a 0.
Con Diego Pozo como entrenador, con referentes como el Pity Aracena, Gonzalo Klusener y con un plantel con juventud y experiencia, Fundación Amigos por el Deporte quiere dar el gran salto al Federal A.
Cuándo jugará FADEP la final por el Federal A
El próximo domingo seguramente será la finalísima y la sede será confirmada por el Consejo Federal.
FADEP buscará ser el tercer equipo mendocino que dispute el Federal A
Va por la revancha el equipo de Russell de esa final que perdió en el 2021, ahora buscará subir al Federal A y acompañar a Huracán Las Heras y Atlético San Martín, los dos representantes mendocinos en la tercera categoría del fútbol argentino y volver a tener otra plaza tras el descenso de Gutiérrez Sport Club.