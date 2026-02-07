FADEP pasó a la final e irá por el ascenso al Federal A: goleó a Estudiantes de San Luis

Los goles de FADEP

Uriel Gizzi marcó primer gol a los 12' del complemento tras una gran jugada y asistencia del Chimi Navarro. Y el goleador Gonzalo Klusener amplió el marcador a los 31'.

Paul Martín a los 40' selló la goleada para el equipo de Diego Pozo.

fadep2 FADEP logró un triunfazo ante los puntanos. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Sobre el final del primer tiempo Estudiantes de San Luis se quedó con diez jugadores. A los 48' del primer tiempo se fue expulsado Matías Ruiz Sos por roja directa.

Matías Ruiz Sosa le hizo una infracción a Navarro, el árbitro Rekers le iba a sacar amarilla, y como Ruiz Sosa pateó la pelota, le sacó roja.

El primer tiempo fue parejo, donde el equipo de Russell generó una llegada con Pablo Dellarole, que se fue por arriba del travesaño.

Matías Navarro tuvo la más clara en los primeros cuarenta cinco minutos con un remate que sacó Abrahim.

En el segundo tiempo el local salió a buscar el triunfo aprovechando el hombre de más y lo consiguió con Gizzi, que ingresó por Ezequiel Bonacorso .

Y luego apareció el sello goleador de Klusener para anotar el segundo para el equipo de Diego Pozo.

fadep3 FADEP irá por el ascenso al Federal A. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Lo que viene para FADEP

FADEP jugará por el ascenso al Federal A, donde enfrentará al vencedor de la serie patagónica que protagonizarán este domingo La Amistad de Cipolletti y Boxing de Río Gallegos. Ese partido decisivo se jugará en cancha neutral.

La Síntesis:

FADEP: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Bruno Costella, y Federico Pérez; Matías Navarro, Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, y Pablo Dellarole; Luciano Ortega y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Estudiantes de San Luis: Marcos Abrahim; Valentino Caro, Juan Rosales, Brayam Sosa y Ezequiel Sosa; Alexis Sosa, Iván Paz, Matías Ruiz Sosa; Vicente Valenzuela;, Juan Amieva y Bautista Astudillo. DT: Fabio Giménez.

Goles: ST: 12' Gizzi, 31' Klusener y 40' Martín.

Cambios: ST inicio: Uriel Gizzi por Bonacorso (F), 9' Julián Puliafito por Astudillo, (E) 23' Joaquín Bustamante y Diego Medina por Valenzuela y A. Sosa (E), Julián Pérez y Emiliano Gómez por Dellarole y Navarro (F], 34' Lucas Ramírez por Zabaleta (F), 40' Paul Martín por Klusener (F) , 43' Axel González por A. Sosa (E).

Expulsado: PT: 48' M. Sosa (E).

Estadio: Predio de FADEP.

Árbitro: Fernando Rekers.