El lujo de Enzo Fernández que da vuelta al mundo y tiene como locos a los hinchas

Una de los referentes de la Selección argentina, Enzo Fernández metió un lujo que se hizo viral. Fue en el triunfo del Chelsea sobre Wolverhampton por 3 a 1, en su visita al Molineux Stadium, en el partido por la fecha 25 de la Premier League.
Enzo Fernández a los 24' del primer tiempo tuvo la oportunidad de poner el 2 a 0 con una rabona exquisita. Hubiera sido un gran gol, sin embargo el arquero de Wolves se lo impidió.
Malo Gusto lanzó el centro desde la derecha, por el segundo palo llegó solo Cucurella quien remató de primera, pero la pelota fue despejada por Doherty, ese rebote lo tomó Caicedo quien también quiso probar desde fuera del área, pero su tiro fue desviado y llegó para Enzo Fernández. El argentino controló y metió una rabona cuando el arquero lo atoraba y pudo desviar el tiro.
La pelota la tomó nuevamente Enzo Fernández, pero otra vez Sa se quedó con el balón.
Tal vez es el futbolista de la selección albiceleste que mejor anda, Enzo ofrece goles, asistencias, entrega y lujos esta temporada en Chelsea. Esta vez, en la cuarta victoria consecutiva del equipo en la liga inglesa, Cole Palmer se llevó la pelota por el hat-trick que marcó en el 3-1 como visitante ante Wolverhampton, pero el argentino se llevó los aplausos por una definición en la que apeló a ese recurso exquisito.
Chelsea, que está quinto con 43 puntos y en zona de clasificación a la Europa League, recibirá este martes al Leeds.