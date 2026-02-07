El lujo de Enzo Fernández que da vuelta al mundo y tiene como locos a los hinchas

Enzo Fernández a los 24' del primer tiempo tuvo la oportunidad de poner el 2 a 0 con una rabona exquisita. Hubiera sido un gran gol, sin embargo el arquero de Wolves se lo impidió.

enzo-fernandez-rabona1 Enzo Fernández la rompe.

La rabona de Enzo Fernández de la que hablan en las redes

Malo Gusto lanzó el centro desde la derecha, por el segundo palo llegó solo Cucurella quien remató de primera, pero la pelota fue despejada por Doherty, ese rebote lo tomó Caicedo quien también quiso probar desde fuera del área, pero su tiro fue desviado y llegó para Enzo Fernández. El argentino controló y metió una rabona cuando el arquero lo atoraba y pudo desviar el tiro.