River busca volver a la cima de la Zona B del Torneo Apertura: recibe a Tigre

El estadio Monumental será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. Este sábado River recibirá a Tigre en el partido de los escoltas de Independiente Rivadavia.
Ambos equipos, al igual que la Lepra que es el único líder con nueve unidades, están invictos con siete puntos. El duelo comenzará a las 20 y se podrá observar en vivo y en directo por la señal de ESPN Premium.
River, por diferencia de gol, llega en la tercera posición de la Zona B. Tras un empate sin goles en Rosario ante Central, el Millonario necesita volver al triunfo en casa para no perder puestos en la tabla de posiciones.