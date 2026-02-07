Dibu Martínez la rompió en el empate del Aston Villa por la Premier League

Dibu Martínez salvó al Aston Villa

Aunque los de Birmingham se fueron arriba 1-0 al descanso, los locales tuvieron unas cuantas chances de gol. Todo empezó a los 12’, cuando el Dibu Martínez tuvo una gran doble atajada: disparó Kroupi de afuera del área, el argentino dio rebote, cabeceó Evanilson solo, pero nuevamente la paró el guardavallas.

Un minuto después, Kroupi definió mano a mano, la picó por encima del Dibu Martínez y, cuando estaba por ser gol, Konsa la salvó milagrosamente de chilena.

Luego el Villa metió gol Watkins a los 21’, lo anularon por offside, pero segundos después, Morgan Rogers marcó con un potente zapatazo al primer palo del arquero.

En el complemento los Cherries empataron. Rayan, el fichaje estrella del Bournemouth, marcó al primer palo a los 10' con un puntinazo.

A los 34' Martínez voló y le sacó un disparo al ángulo al 10 del Bournemouth, Christie. Si no fuera por el Dibu, no había chances de que el Villa se llevara un punto.