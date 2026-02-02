Netflix se la juega en febrero con el estreno de este drama romántico de amor puro e intenso

Las apreciaciones de los que ya la vieron, resaltan lo adorable que es la pareja protagonista, derrochando carisma, simpatía e inteligencia.

Además, con un relato previsible pero que funciona, la película de Netflix es perfecta para los que disfrutan de los contenidos de la realiza, que esta vez pone sobre la mesa una historia sólida, llena de amor.

El estreno abrió el domingo 1 de febrero de 2026 las novedades en cuanto a los estrenos del mes de Netflix, en una propuesta de 1 hora y 24 minutos de duración.

Netflix: de qué trata la película Invierno con la realeza

La película que hace su estreno en Netflix, describe en la sinopsis oficial de la plataforma: “Las vacaciones de Maggie se transforman en un cuento de hadas cuando el apuesto extraño que conoce, resulta ser un príncipe. Pero ¿está lista para formar parte de su mundo?

Reparto de Invierno con la realeza, película de Netflix

Merritt Patterson (Maggie)

Jack Donnelly (Adrian)

Samantha Bond (Beatrice)

Rhea Bailey (Sarah)

Cian Barry (Felix)

Christopher Bowen (Wickford)

Ryan Ellsworth (Henrik)

Jane Perry (Janice)

Tráiler de Invierno con la realeza, película de Netflix

