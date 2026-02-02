Al fin los suscriptores de Netflix que prefieren las series y películas de drama y romance, pueden disfrutar de una historia encantadora. Es que acaba de llegar a la plataforma una hermosa propuesta para creer en el amor y especial para ver acompañado.
Netflix se la juega en febrero con el estreno de este drama romántico de amor puro e intenso
Recién se estrena esta película de drama y romance, una de las más esperadas por los usuarios de Netflix
Estamos hablando de la película Invierno con la realiza, una preciosa entrega de Netflix que te encantará y la recomendarás sin pensarlo.
La película de Netflix de 2017 está dirigida por Ernie Barbarash y protagonizada, en medio de un notable reparto, por Merritt Patterson y Jack Donnelly.
Las apreciaciones de los que ya la vieron, resaltan lo adorable que es la pareja protagonista, derrochando carisma, simpatía e inteligencia.
Además, con un relato previsible pero que funciona, la película de Netflix es perfecta para los que disfrutan de los contenidos de la realiza, que esta vez pone sobre la mesa una historia sólida, llena de amor.
El estreno abrió el domingo 1 de febrero de 2026 las novedades en cuanto a los estrenos del mes de Netflix, en una propuesta de 1 hora y 24 minutos de duración.
Netflix: de qué trata la película Invierno con la realeza
La película que hace su estreno en Netflix, describe en la sinopsis oficial de la plataforma: “Las vacaciones de Maggie se transforman en un cuento de hadas cuando el apuesto extraño que conoce, resulta ser un príncipe. Pero ¿está lista para formar parte de su mundo?
Reparto de Invierno con la realeza, película de Netflix
- Merritt Patterson (Maggie)
- Jack Donnelly (Adrian)
- Samantha Bond (Beatrice)
- Rhea Bailey (Sarah)
- Cian Barry (Felix)
- Christopher Bowen (Wickford)
- Ryan Ellsworth (Henrik)
- Jane Perry (Janice)
Tráiler de Invierno con la realeza, película de Netflix
Dónde ver la película Invierno con la realeza, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Invierno con la realeza se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película A Royal Winter no está disponible en Netflix.
- España: la película Invierno con la realeza se puede ver en Netflix.