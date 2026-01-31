Netflix estrenó una comedia ácida: la película que incomoda, hace reír y se siente demasiado cercana

30 y viviendo en casa- película

Con su llegada a Netflix, 30 y viviendo en casa se convierte en una opción atractiva dentro de las series y películas de comedia independiente, ideal para quienes buscan una historia simple, honesta y con toques de humor que conectan directamente con la vida real.

Netflix: de qué trata la película 30 y viviendo en casa

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película 30 y viviendo en casa versa: "Un bueno para nada con aires espirituales sale de compras, pero termina embarcándose en una búsqueda de conocimiento... y arrastrando a su hermano por sus dudosos caminos".

30 y viviendo en casa retrata la historia de dos hermanos, uno de ellos (Ed Helms) está inmerso en una semi-crisis, y piensa que su mujer (Judy Greer) tiene una aventura.

El otro es un adorable perdedor (Jason Segel) que todavía vive en casa de su madre (Susan Sarandon). Un día, los hermanos salen a espiar a la mujer, con todo tipo de consecuencias imprevistas.

Netflix. tráiler de la película 30 y viviendo en casa

Reparto de 30 y viviendo en casa, película de Netfix

Jason Segel (Jeff Thompkins)

Ed Helms (Pat Thompkins)

Susan Sarandon (Sharon Thompkins)

Judy Greer (Linda Thompkins)

Rae Dawn Chong (Carol)

Steve Zissis (Steve)

Evan Ross (Kevin)

Benjamin Brant Bickham (TV Pitchman)

Lee Nguyen (Clerk)

Tim J. Smith (Guard)

Ernest James (Guard)

Dónde ver la película 30 y viviendo en casa, según la zona geográfica