Netflix estrenó una comedia ácida: la película que incomoda, hace reír y se siente demasiado cercana

30 y viviendo en casa es una comedia estadounidense que llegó a Netflix el 10 de enero de 2026 y se suma al catálogo de series y películas ideales para quienes disfrutan del humor cotidiano con un tono honesto y realista. Estrenada originalmente en 2011 y dirigida por los hermanos Jay Duplass y Mark Duplass, refleja con ironía y sensibilidad una etapa de la vida marcada por la incertidumbre adulta y los vínculos familiares.
La historia sigue a un hombre de 30 años que, tras una serie de fracasos personales y profesionales, se ve obligado a volver a vivir con sus padres. A partir de esta situación, la película construye una comedia íntima que explora la frustración, el estancamiento y la búsqueda de sentido, sin caer en golpes bajos ni fórmulas exageradas.
La crítica destacó el equilibrio entre una narrativa más convencional y la impronta sincera que caracteriza a sus directores. Mientras Variety resaltó su acercamiento a Hollywood sin perder autenticidad, otros análisis valoraron especialmente los momentos de comedia genuina que surgen del reparto y de la dinámica familiar.
Con su llegada a Netflix, 30 y viviendo en casa se convierte en una opción atractiva dentro de las series y películas de comedia independiente, ideal para quienes buscan una historia simple, honesta y con toques de humor que conectan directamente con la vida real.
Netflix: de qué trata la película 30 y viviendo en casa
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película 30 y viviendo en casa versa: "Un bueno para nada con aires espirituales sale de compras, pero termina embarcándose en una búsqueda de conocimiento... y arrastrando a su hermano por sus dudosos caminos".
30 y viviendo en casa retrata la historia de dos hermanos, uno de ellos (Ed Helms) está inmerso en una semi-crisis, y piensa que su mujer (Judy Greer) tiene una aventura.
El otro es un adorable perdedor (Jason Segel) que todavía vive en casa de su madre (Susan Sarandon). Un día, los hermanos salen a espiar a la mujer, con todo tipo de consecuencias imprevistas.
Netflix. tráiler de la película 30 y viviendo en casa
Reparto de 30 y viviendo en casa, película de Netfix
- Jason Segel (Jeff Thompkins)
- Ed Helms (Pat Thompkins)
- Susan Sarandon (Sharon Thompkins)
- Judy Greer (Linda Thompkins)
- Rae Dawn Chong (Carol)
- Steve Zissis (Steve)
- Evan Ross (Kevin)
- Benjamin Brant Bickham (TV Pitchman)
- Lee Nguyen (Clerk)
- Tim J. Smith (Guard)
- Ernest James (Guard)
Dónde ver la película 30 y viviendo en casa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película 30 y viviendo en casa se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película 30 y viviendo en casa se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.
- España: la película 30 y viviendo en casa se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.