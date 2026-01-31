Él y ella es una de las propuestas más destacadas del catálogo de Netflix para quienes disfrutan de series y películas de thriller psicológico con alto nivel de tensión. Estrenada el 8 de enero de 2026, esta ficción alemana se consolidó como una opción ideal para los amantes del drama oscuro y los misterios cargados de giros inesperados.
Netflix: la serie de 6 capítulos que causa sensación y se convirtió en el fenómeno mundial del año
Está entre los mejores thrillers psicológicos de Netflix en 2026. Se estrenó hace poco en el catálogo de series y películas y ya arrasa nivel mundial
Creada por William Oldroyd y basada en la novela homónima de Alice Feeney publicada en 2020, la serie de Netflix cuenta con solo 6 episodios. La historia gira en torno a dos exesposos que, pese a su separación, se ven involucrados en una investigación por asesinato que amenaza con sacar a la luz secretos enterrados de su pasado.
Con una atmósfera inquietante, Él y ella apuesta al suspenso psicológico por sobre la acción directa. Su ritmo sostenido y su enfoque en los vínculos humanos la posicionan como una de las series y películas más atractivas de Netflix para quienes buscan historias oscuras, bien construidas y cargadas de misterio.
Netflix: tráiler de la serie Él y ella
Netflix: de qué trata la serie Él y ella
La trama de la serie Él y ella gira en torno a un detective y una periodista que están casados, pero distanciados, y compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso.
Anna (Tessa Thompson), afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas.
Al detective Jack Harper (Jon Bernthal) le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él y la de ella, lo que significa que siempre hay alguien que miente.
Reparto de Él y ella, la nueva serie de Netflix
- Tessa Thompson (Anna Andrews)
- Jon Bernthal (Jack Harper)
- Pablo Schreiber (Richard)
- Crystal R. Fox (Alice)
- Rebecca Rittenhouse (Lexi)
- Sunita Mani (Priya)
Dónde ver la serie Él y ella, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.
- España: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.