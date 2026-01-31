Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la serie de 6 capítulos que causa sensación y se convirtió en el fenómeno mundial del año

Está entre los mejores thrillers psicológicos de Netflix en 2026. Se estrenó hace poco en el catálogo de series y películas y ya arrasa nivel mundial

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina
Es una de las series de suspenso psicológico más comentadas de Netflix en 2026.

Él y ella es una de las propuestas más destacadas del catálogo de Netflix para quienes disfrutan de series y películas de thriller psicológico con alto nivel de tensión. Estrenada el 8 de enero de 2026, esta ficción alemana se consolidó como una opción ideal para los amantes del drama oscuro y los misterios cargados de giros inesperados.

Creada por William Oldroyd y basada en la novela homónima de Alice Feeney publicada en 2020, la serie de Netflix cuenta con solo 6 episodios. La historia gira en torno a dos exesposos que, pese a su separación, se ven involucrados en una investigación por asesinato que amenaza con sacar a la luz secretos enterrados de su pasado.

él y ella serie (1)

Con una atmósfera inquietante, Él y ella apuesta al suspenso psicológico por sobre la acción directa. Su ritmo sostenido y su enfoque en los vínculos humanos la posicionan como una de las series y películas más atractivas de Netflix para quienes buscan historias oscuras, bien construidas y cargadas de misterio.

Netflix: tráiler de la serie Él y ella

Embed - Él y ella | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Él y ella

La trama de la serie Él y ella gira en torno a un detective y una periodista que están casados, pero distanciados, y compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso.

Anna (Tessa Thompson), afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas.

Al detective Jack Harper (Jon Bernthal) le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él y la de ella, lo que significa que siempre hay alguien que miente.

él y ella serie (2)

Reparto de Él y ella, la nueva serie de Netflix

  • Tessa Thompson (Anna Andrews)
  • Jon Bernthal (Jack Harper)
  • Pablo Schreiber (Richard)
  • Crystal R. Fox (Alice)
  • Rebecca Rittenhouse (Lexi)
  • Sunita Mani (Priya)

Dónde ver la serie Él y ella, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.

