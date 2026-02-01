Netflix: tiene 10 capítulos, es un aclamado drama romántico y ha eclipsado al mundo entero

La historia sigue a una joven patinadora artística que persigue el sueño olímpico mientras enfrenta profundas batallas personales. Protagonizada por Kaya Scodelario y con destacadas actuaciones de January Jones, Spinning Out combina el drama deportivo con conflictos familiares y psicológicos, al punto de ser definida por algunos críticos como una ficción que “roza el territorio telenovelesco”.

netflix-spinning-out

Dentro del catálogo de Netflix, esta producción original se presenta como una opción ideal para quienes buscan series y películas que vayan más allá del entretenimiento. Spinning Out no solo ofrece una trama atrapante, sino que también aborda temas como la salud mental, la presión competitiva y la superación personal, logrando una historia emotiva y adictiva que deja huella en el espectador.