Netflix se consolidó como una de las plataformas de streaming más elegidas gracias a su amplio catálogo de series y películas, donde conviven grandes éxitos y joyas ocultas. Entre estas últimas se destaca Spinning Out, una serie estadounidense estrenada en 2020 que, con solo 10 episodios, logró captar la atención del público y de la crítica por su intensidad emocional y su enfoque dramático.
Netflix: tiene 10 capítulos, es un aclamado drama romántico y ha eclipsado al mundo entero
Es un drama intenso y adictivo sobre patinaje que está en Netflix, ideal para quienes buscan opciones atrapantes entre las series y películas
La historia sigue a una joven patinadora artística que persigue el sueño olímpico mientras enfrenta profundas batallas personales. Protagonizada por Kaya Scodelario y con destacadas actuaciones de January Jones, Spinning Out combina el drama deportivo con conflictos familiares y psicológicos, al punto de ser definida por algunos críticos como una ficción que “roza el territorio telenovelesco”.
Dentro del catálogo de Netflix, esta producción original se presenta como una opción ideal para quienes buscan series y películas que vayan más allá del entretenimiento. Spinning Out no solo ofrece una trama atrapante, sino que también aborda temas como la salud mental, la presión competitiva y la superación personal, logrando una historia emotiva y adictiva que deja huella en el espectador.
Netflix: de qué trata la serie Spinning Out
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Spinning Out versa: “Una patinadora artística aspirante a medalla olímpica lidia con problemas familiares y personales mientras ve cómo se le complican las cosas para alcanzar su sueño”.
Cuando una grave caída pone en peligro la carrera de patinaje artístico de Kat Baker (Kaya Scodelario), le surge la oportunidad de perseguir su sueño olímpico y no duda en aprovecharla, aun a riesgo de perderlo todo.
Kat se aleja de las competiciones durante un tiempo. Más tarde, ya recuperada, se une a un compañero patinador y comienzan a participar en competiciones de parejas. Sin embargo, ese cambio de vida la pone en riesgo de que se conozca un secreto.
Netflix: tráiler de la serie Spinning Out
Reparto de Spinning Out, serie de Netflix
- Kaya Scodelario como Kate Baker
- January Jones como Carol Baker
- Will Kemp como Mitch Saunders
- Willow Shields como Serena Baker
- Evan Roderick como Justin Davis
- David James Elliott como James Davis
- Sarah Wright Olsen como Mandy Davis
- Svetlana Efremova como Dasha Fedorova
- Amanda Zhou como Jenn Yu
- Mitchell Edwards como Marcus Holmes
- Kaitlyn Leeb como Leah Starnes
Dónde ver la serie Spinning Out, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Spinning Out se puede ver en Netflix.
- España: la serie Spinning Out se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Spinning Out se puede ver en Netflix.