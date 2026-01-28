Netflix: el thrller psicológico subido de tono que es un éxito mundial y mantiene la tensión al límite

Protagonizada por Armie Hammer y Dakota Johnson, la historia sigue a un barman que encuentra un celular olvidado tras una pelea en el bar donde trabaja. Al llevárselo a su casa, comienza a recibir llamadas y mensajes cada vez más perturbadores, dando inicio a una espiral de tensión, paranoia y situaciones subidas de tono que elevan el suspenso y el malestar psicológico.

netflix-dakota-johnson-pelicula-heridas

Con una duración de apenas 1 hora y 35 minutos, Heridas logra atrapar al espectador con una narrativa inquietante que deja huella incluso después de que terminan los créditos. Desde su llegada a Netflix en octubre de 2019, la película recibió muy buenas reacciones por parte de los usuarios y se mantiene como una opción ideal entre los trabajos de Dakota Johnson.