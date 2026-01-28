Netflix: el thrller psicológico subido de tono que es un éxito mundial y mantiene la tensión al límite

Heridas es una de las propuestas más inquietantes dentro del catálogo de Netflix, y se ha consolidado como una joya oscura entre las series y películas que más impacto generan en los espectadores. Estrenada en 2019, esta producción estadounidense mezcla drama y terror psicológico con una atmósfera perturbadora que no da respiro desde el primer minuto.
Dakota Johnson es la protagonista de este drama subido de tono de Netflix. Se destaca dentro del catálogo de series y películas de su género en la plataforma
Protagonizada por Armie Hammer y Dakota Johnson, la historia sigue a un barman que encuentra un celular olvidado tras una pelea en el bar donde trabaja. Al llevárselo a su casa, comienza a recibir llamadas y mensajes cada vez más perturbadores, dando inicio a una espiral de tensión, paranoia y situaciones subidas de tono que elevan el suspenso y el malestar psicológico.
Con una duración de apenas 1 hora y 35 minutos, Heridas logra atrapar al espectador con una narrativa inquietante que deja huella incluso después de que terminan los créditos. Desde su llegada a Netflix en octubre de 2019, la película recibió muy buenas reacciones por parte de los usuarios y se mantiene como una opción ideal entre los trabajos de Dakota Johnson.
Netflix: de qué trata la película Heridas
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Heridas versa: “Una serie de sucesos misteriosos y perturbadores comienzan a suceder cuando un camarero de Nueva Orleans contesta a la llamada de un teléfono olvidado en un bar”.
La trama de la película tiene en el centro de la escena a Will (Armie Hammer), un cantinero de Nueva Orleans al que comienzan a sucederle cosas muy raras, luego de llevarse a su casa un teléfono que alguien olvidó en su bar. Una serie de llamadas misteriosas hacen que la vida de Will termine dando un giro inesperado.
Netflix: tráiler de la película Heridas
Reparto de Heridas, película de Netflix
- Armie Hammer (Will)
- Dakota Johnson (Carrie)
- Zazie Beetz (Alicia)
- Karl Glusman (Jeffrey)
- Brad William Henke (Eric)
- Jim Klock (Patrick)
- Luke Hawx (Marvin)
- Kerry Cahill (Rosie)
Dónde ver la película Heridas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Heridas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Wounds se puede ver en Disney Plus.
- España: la película Heridas se puede ver en Netflix.