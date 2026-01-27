Netflix: recién se estrena una extraordinaria película cargada de escenas que traspasan los límites

Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes se convirtió en una de las propuestas más comentadas dentro del catálogo de Netflix, consolidándose entre las series y películas de ciencia ficción más impactantes de los últimos años. Estrenada en 2023 y dirigida por Francis Lawrence, esta precuela profundiza en los orígenes del universo distópico que marcó a toda una generación, con una historia más oscura, política y emocional.
Con una duración de 2 horas y 37 minutos, el film combina acción, drama y ciencia ficción para narrar el ascenso de un joven Coriolanus Snow, mucho antes de convertirse en el temido presidente de Panem. La película recibió cinco nominaciones a los Saturn Awards, incluida la de Mejor película de ciencia ficción, reafirmando su peso dentro del género.
La crítica fue contundente: Pablo O. Scholz, de Clarín, aseguró que incluso puede superar a la primera entrega protagonizada por Jennifer Lawrence, mientras que IndieWire la definió como la mejor película del subgénero distópico juvenil reciente.
Netflix: de qué trata Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes versa: “Para los décimos Juegos del Hambre, el joven Coriolanus Snow es el mentor de un tributo idealista y tendrá que luchar entre su creciente conexión y una ambición sin límites”.
Ambientada en un Panem posapocalíptico, la película nos traslada varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen. El joven Coriolanus Snow (Tom Blyth) será el mentor de Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), la chica elegida para ser homenajeada del empobrecido Distrito 12.
La joven sorprenderá a todos cantando en la ceremonia de apertura de los Décimos Juegos del Hambre en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobrevivir.
Netflix: tráiler de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes
Reparto de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes
- Tom Blyth (Coriolanus Snow)
- Rachel Zegler (Lucy Gray Baird)
- Peter Dinklage (Dean Casca Highbottom)
- Jason Schwartzman (Lucky Flickerman)
- Hunter Schafer (Tigris)
- Josh Andrés Rivera (Sejanus Plinth)
- Viola Davis (Dr. Volumnia Gaul)
Dónde ver la película Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes
- Latinoamérica: la película Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes se puede ver en Apple TV.
- España: la película Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes se puede alquilar en Prime Video y Apple TV.