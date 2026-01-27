Netflix: recién se estrena una extraordinaria película cargada de escenas que traspasan los límites

Los juegos del hambre Balada de pájaros cantores y serpientes- pelicula (1)

Netflix: de qué trata Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes versa: “Para los décimos Juegos del Hambre, el joven Coriolanus Snow es el mentor de un tributo idealista y tendrá que luchar entre su creciente conexión y una ambición sin límites”.

Ambientada en un Panem posapocalíptico, la película nos traslada varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen. El joven Coriolanus Snow (Tom Blyth) será el mentor de Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), la chica elegida para ser homenajeada del empobrecido Distrito 12.

La joven sorprenderá a todos cantando en la ceremonia de apertura de los Décimos Juegos del Hambre en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobrevivir.

Netflix: tráiler de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

Reparto de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

Tom Blyth (Coriolanus Snow)

Rachel Zegler (Lucy Gray Baird)

Peter Dinklage (Dean Casca Highbottom)

Jason Schwartzman (Lucky Flickerman)

Hunter Schafer (Tigris)

Josh Andrés Rivera (Sejanus Plinth)

Viola Davis (Dr. Volumnia Gaul)

Dónde ver la película Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes