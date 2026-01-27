Netflix tiene una de las mejores películas de la historia y es argentina. Y no, no se está exagerando, porque esta película fue elegida la mejor del mundo en los premios Oscar en la categoría de habla no inglesa. Se trata de El Secreto de Sus Ojos.
Está en Netflix, es argentina y fue elegida la mejor película del mundo
Netflix tiene una de las mejores películas del mundo en su catálogo y esta es argentina. Todos los detalles
Dirigida por Juan Carlos Campanella, protagonizada por Ricardo Darín, Guillermo Francella y Pablo Rago y basada en un libro de Eduardo Sacheri, El Secreto de Sus Ojos cuenta con favorables críticas en todos los sitios especializados y es constantemente mencionada entre las joyas latinoamericanas. Puede verse por Netflix, que la ha vuelto a traer a la plataforma.
De qué se trata El Secreto de Sus Ojos, la película de Netflix
La película, que puede verse en Netflix, cuenta varias historias dentro de una. Sin embargo, todo gira alrededor del abuso y homicidio de una joven en su casa. De cómo dos empleados judiciales logran descubrir al autor y atraparlo, para luego ver cómo el sistema judicial lo deja libre.
En el medio está la época. El crimen ocurre en un momento político en Argentina en el que los militares poseen todo el poder y con ellos, sus grupos de tareas. Justamente, el autor del crimen logra involucrarse con el poder y con ello solo busca vengarse de esos empleados judiciales.
Pero hay dos personas que no olvidan lo sucedido. Uno de los investigadores y el marido de la víctima. Para ellos, el crimen siempre ha estado ahí y ninguno ha logrado avanzar en sus vidas, por culpa de lo sucedido.
Reparto de El Secreto de Sus Ojos, la película de Netflix
- Ricardo Darín como Benjamín Espósito
- Soledad Villamil como Irene Menéndez Hastings
- Pablo Rago como Ricardo Morales
- Guillermo Francella como Pablo Sandoval
- Javier Godino como Isidoro Gómez
- Mario Alarcón como Juez Fortuna Lacalle