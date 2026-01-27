Está en Netflix, es argentina y fue elegida la mejor película del mundo

Dirigida por Juan Carlos Campanella, protagonizada por Ricardo Darín, Guillermo Francella y Pablo Rago y basada en un libro de Eduardo Sacheri, El Secreto de Sus Ojos cuenta con favorables críticas en todos los sitios especializados y es constantemente mencionada entre las joyas latinoamericanas. Puede verse por Netflix, que la ha vuelto a traer a la plataforma.

el secreto de sus ojos pelicula

De qué se trata El Secreto de Sus Ojos, la película de Netflix

La película, que puede verse en Netflix, cuenta varias historias dentro de una. Sin embargo, todo gira alrededor del abuso y homicidio de una joven en su casa. De cómo dos empleados judiciales logran descubrir al autor y atraparlo, para luego ver cómo el sistema judicial lo deja libre.